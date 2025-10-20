„Умираме един за друг!“ – гръмката реч в съблекалнята на Кирил Десподов

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Борбата за титлата в Гърция се разгаря с пълна сила! Тримата най-сериозни претендента вече са на светло, а след седем кръга лидер е ПАОК. Солунският гигант, воден от капитана на България Кирил Десподов, изпревари АЕК на върха след впечатляваща победа с 2:0 насред Атина!

Олимпиакос и АЕК (с по 16 точки) изостават на точка зад ПАОК (17), но сърцето на тима бие силно и ясно – всеки мач е битка, всеки мач е шанс за триумф. Крилото на ПАОК – сърбинът Андрия Живкович – бе главният герой на „Света София“. Той асистира на Рахман Баба при първия гол и принуди Аролд Мукунди да сгреши, което позволи на суперталанта Янис Констателияс да оформи крайното 0:2.

След дербито в съблекалнята се разнесе гласът на лидерството. Живкович произнесе реч, която кара кръвта да кипи – с емоция и непоколебима решителност, типична за този клуб. Той помоли съотборниците си да „загинат“ на терена. "Момчета, най-добрият пример за това как искаме да играем е последният мач, второто полувреме, което изиграхме! Трябва да повтаряме това във всеки мач. Във всеки мач.

Слаби Десподов и ПАОК не затрудниха Селта (ВИДЕО)

Трябва да се борим, да печелим топки и, момчета, да се наслаждаваме с топка в краката си. Да играем нашата игра, да се наслаждаваме. Знам, че ако направя грешка, съотборникът ми е зад мен. Знам, че ще умрем един за друг. Ще спечелим три точки. Да тръгваме, момчета!"

След тази реч резултатът на терена не закъсня...

Кирил Десподов: Тежко е!

 

 
