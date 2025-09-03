bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
В Испания се впечатлиха от битието на Васил Левски

Преди важния мач

У нас пристигането на актуалния европейски шампион по футбол - Испания, е истинска сензация. "Ла фурия роха" кацна вчера в София с най-големите си звезди. 

Ламин Ямал, Нико Уилямс, Дани Карвахал, Родри, Алваро Мората, Марк Кукурея и останалите любимци на публиката бяха посрещнати от десетки фенове пред хотела си. 

И докато мачът на 4 септември, част от квалификациите за световното първенство след година, е огромно събитие у нас, в Испания подхождат спокойно и без еуфория. 

Впечатлени

Медиите в страната-противник не обръщат голямо внимание на детайлите по пристигането на тима. Но пък журналистът на "Ас" Хосе Еспина намери интересен ъгъл, от който да погледне към предстоящия мач. 

Той разказа на читателите на авторитетното издание на кого е кръстен националният стадион "Васил Левски". 

"Стадион "Васил Левски" в София ще бъде пълен до краен предел в четвъртък срещу Испания, за мача от първия кръг на квалификациите за световното първенство през 2026 г. Повече от 40 000 фенове ще изпълнят мястото, кръстено на великия освободител на славянската страна, на този, който "запали огъня" и сложи край на петвековното османско владичество.

Освен на националния стадион, Васил Левски (1837-1873) дава името и на град Левски, област Плевен и на шест села в България, на връх Левски в едноименната планинска верига в Антарктида, на футболния клуб Левски София. Левски проповядва идея за българска република с етническо и религиозно равенство, като от 14-ти век. Въпреки че е екзекутиран заради усилията си преди идеята му да успее, той става вдъхновител на последвалата революция", пише "Ас".

Билетите

Днес (3 септември) предстои испанските футболисти да стъпят на стадион "Васил Левски" за официалната си тренировка преди мача

Снимка: Lap.bg

Тя ще започне в 19:00 ч. 

Билетите за мача бяха на цени от 60 до 800 лв., като това предизвика недоволство във феновете. Но пък всички пропуски за мача с Испания бяха разпродадени. 

Тагове:

