Бойко Величков: Имаше типичен червен картон за Георги Костадинов (ВИДЕО)

Тази победа е само малка стъпка, каза спортният директор на ЦСКА

Тенденциозно съдийство и спестен червен картон на Георги Костадинов при мелето в началото на втората част. Това видя спортният директор на ЦСКА Бойко Величков при победата с 1:0 срещу Левски.

Ръководителят определи успеха в дербитo от 15-ия кръг като малка стъпка, която ще донесе допълнително самочувствие на играчите.

"Победа в дербито винаги е важен момент, независимо от моментната ситуация. Продължи серията ни от добри резултати.

"Имаме цялото уважение към временния водач Левски, дълго време не познаваха поражението. Поздравления за Христо Янев, който намери правилната тактика да неутрализира силните страни на съперника"

Георги Костадинов: Поддадохме се на провокациите (ВИДЕО)

Снимка: sportal.bg

Още много работа

"Имахме нужда от тази победа заради самочувствието, но това е само малка стъпка. Имаме още работа и имаме много да наваксваме. Лошото ни класиране е факт, но не бива да пренебрегваме и добрата серия, в която се намираме"

"Не бих нарекъл тази победа грозна. Победа в дербито винаги е трудна и това е сладкото"

"Имаше типичен червен картон за Георги Костадинов при мелето, има тенденция срещу нас.", коментира Величков.

Даниел Боримиров: Съживяваме мъртъвци! (ВИДЕО)

