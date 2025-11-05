Мачът за Суперкупата на България между Левски и Лудогорец ще се проведе на 3 февруари 2026 г. на Националния стадион „Васил Левски“ в София. Новината беше официално обявена от изпълнителния директор на Българската професионална футболна лига Атанас Караиванов по време на тегленето на жребия за осминафиналите на турнира за Купата на България.

"Сините" посягат към нов трофей

За „сините“ това ще бъде отлична възможност да спечелят нов трофей и да затвърдят впечатляващото си представяне при Хулио Веласкес. След дълъг период на колебания и финансови трудности, клубът преживява истинско възраждане под ръководството на новия треньорски щаб, който донесе стабилност и увереност в играта. През 2025 г. отборът от "Герена" триумфира с Купата на България.

Фаворитът за всички купи

От своя страна, Лудогорец ще влезе в битката като шампион на България и традиционен фаворит във всички купи у нас.

Снимка: Lap.bg

За „орлите“ Суперкупата е възможност не само да добавят още един трофей в богатата си колекция, но и да демонстрират, че остават отборът, който всички останали се стремят да догонят.

Интрига между двата отбора има и за титлата този сезон. Към момента "сините" са на върха с актив от 35 точки. Отборът от Разград е четвърти с 24 т. и мач по-малко.

Снимка: Lap.bg

