Бившият изпълнителен директор на ЦСКА Николай Паслар е бил арестуван след тежко пътно-транспортно произшествие на Околовръстното шосе в София, научи Sportal.bg.

По информация на медията бившият борец е предизвикал катастрофата, като в нетрезво състояние е ударил друг автомобил. Колата му се е преобърнала и по чудо инцидентът е завършил без жертви.

Без книжка

Той е отказал проба с дрегер, а впоследствие е установено, че е шофирал без свидетелство за управление. Задържан е и откаран в УМБАЛ „Света Анна“ за кръвна проба.

Другият водач – баща на две малки деца – е пострадал леко и ще трябва да носи яка на шията. Самият Паслар се е разминал без сериозни наранявания.

Припомняме, че Паслар бе назначен за изпълнителен директор на ЦСКА през май 2016 г., но бе отстранен няколко месеца по-късно след искане на синдика Дора Милева.

В миналото името му е било свързвано и с други разследвания – за предполагаема измама, обвинение в изнасилване и съмнения за участие в кражба на автомобил, но в нито един от случаите не се стига до осъдителна присъда.

Това е той

Паслар е роден на 12 юни 1980 г. в Тараклия (Молд). Бившият свободняк се бори в кат. до 66, 69 и 74 кг. Световен шампион от София 2001, европейски първенец от Варна 2005. Бронзов медалист от СП 2005, и трети от ЕП - 2000, 2001 и 2002 г.

Снимки: Sportal.bg; duma.bg