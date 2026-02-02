Бандит и шампион: Историята на канадски сутеньор с пояс на WBC

Канадският боксьор Адонис Стивънсън беше смятан от мнозина за един от най-впечатляващите нокаутьори на нашето време. Той поваляше противник след противник и си спечели прякора Супермен. От 32-те си битки той спечели 29, 24 от които с нокаут. Северноамериканецът спечели пояса на WBC в полутежка категория и направи девет успешни защити.

Но последната битка в кариерата му можеше да му коства живота. Адонис беше нокаутиран толкова тежко, че изпадна в кома.

Роден в бедност

Стивънсън е роден през 1977 г. в Хаити, в условия на крайна бедност. Баща му, занимаващ се с карате, умира малко преди раждането му, а майка му често отсъства, принудена да работи, за да издържа семейството. Още като дете Адонис е заобиколен от насилие — на едва четири години става свидетел на убийство, извършено от негов чичо.

След преместването си в Канада реалността не става по-милостива. Като тийнейджър той попада в улична банда, а на 14 започва работа в зала за кикбокс, където паралелно и тренира. Талантът му е очевиден, но улицата го дърпа все по-силно. Скоро Стивънсън вече е дълбоко замесен в криминалния свят.

Главатар на банда

В края на 90-те години той се издига до лидер на една от най-опасните банди в Канада. Групировката се занимава с рекет, охранителна дейност и сводничество. Именно заради последното Адонис получава четиригодишна присъда през 1998 г. Допълнително срещу него са подадени и жалби за насилие, включително и от тогавашната му годеница. Олимпийската мечта приключва зад решетките.

Затворът

Дори в затвора Стивънсън не спира да тренира. Там агресията отново го намира — след сблъсък с други затворници той нокаутира един от тях, който изпада в кома. Инцидентът удължава присъдата му.

Когато излиза на свобода през 2001 г., Адонис решава да скъса с престъпното минало и да вложи всичко в бокса. Усилията му се отплащат — става двукратен шампион на Канада при аматьорите, участва на световното първенство през 2005 г., а година по-късно печели Игрите на Британската общност.

Възход, падение и световна титла

Професионалната кариера започва обещаващо, но през 2010 г. идва тежък урок. Срещу Дарнел Буун Стивънсън излиза неподготвен и плаща цената — нокаут във втория рунд.

Следва впечатляваща серия от победи, която го извежда до битка за световната титла. Кулминацията идва срещу Чад Доусън — само за 76 секунди Адонис приключва мача и става шампион на WBC.

Фаталният удар

След девет успешни защити Стивънсън се изправя срещу украинеца Александър Гвоздик. Мачът е изтощителен, а с напредването му инициативата преминава у претендента. В 11-ия рунд Гвоздик нанася опустошителен удар. Шампионът е откаран спешно в болница с мозъчен кръвоизлив и изпада в кома за близо месец.

Живот след ринга

Адонис оцелява. След дълга и тежка рехабилитация той постепенно се възстановява, подкрепян неотлъчно от съпругата си. Днес, на 48 години, бившият световен шампион живее в Канада със семейството си.

