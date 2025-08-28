Боксьорът, който победи Кличко, загина, защитавайки дъщеря си

През 2012 г. спортната общност беше шокирана от новината за смъртта на бившия световен шампион по бокс Кори Сандърс. Известният спортист, известен като Снайперистът, загина при трагични обстоятелства, докато защитаваше 15-годишната си дъщеря при въоръжен грабеж.

Сандърс влезе в историята на бокса като един от най-изявените атлети в тежка категория от началото на новия век. На 37 години той сензационно надви непобедимия тогава Владимир Кличко. След двубоя украинецът каза, че „поражението е променило характера му“ и той „станал по-силен и по-добър“. Той отбеляза още, че „без Кори не бих могъл да стана по-силен“.

10 години, 180 победи, 191 мача

На аматьорския ринг Кори прекара 10 години и показа невероятна статистика - 180 победи в 191 двубоя. На 23 стъпва на професионалния ринг. Държеше титлите на WBO и WBU, като проведе 46 двубоя, 31 от които завършиха с нокаут.

За пояса на WBC трябваше да се изправи срещу Виталий Кличко. Опитът му победи всички членове на великата фамилия се оказа неуспешен - беше изпратен в технически нокаут в осмия рунд. След този мач той реши да прекрати професионалната си кариера. Дванадесет месеца по-късно обаче той промени решението си, но опитът да се завърне в големия бокс не беше успешен.

Кървава баня

Септември 2012 г. Семейство Сандърс празнува рожден ден на племенник в ресторант в град Бритс. Трима въоръжени престъпници с маски нахлуват в заведението с намерение да го ограбят. Виждайки оръжието, Сандърс веднага покрива с тяло си това на дъщеря си.

Късметът обръща гръб на Снайпериста. Алармата на една от паркираните близо до ресторанта коли се задейства и паникьосаните обирджии започват да стрелят безразборно. Единият куршум се спира в ръката на боксьора, другият - в стомаха. Въпреки усилията на лекарите, те не успяха да спасят спортиста - той почина на следващия ден.

Престъпниците бяха арестувани. Оказа се, че са млади мъже на не повече от 20 години. Съдът осъди всеки от тях на 43 години затвор за убийство, грабеж и незаконно притежание на оръжие.

Кори Сандърс завинаги ще остане в паметта на феновете не само като велик боксьор, но и като истински герой, пожертвал собствения си живот, за да защити дете. Снайперистът, който беше непобедим на ринга, показа най-висша форма на смелост. Силата на духа му е не по-малко впечатляваща от боксовите му умения, но, за съжаление, не успя да се докаже по-силен и по-бърз от куршум...

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK