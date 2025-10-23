Антонио Касано: Серия "А" е жалка!

Бившият италиански национал Антонио Касано разкритикува жестоко Серия "А" заради слабото представяне на местните отбори.

Във вторник и сряда представителите на Калчото записаха победа, равенство и 2 загуби в Шампионската лига. Интер разгроми Юнион Сен Жилоа с 4:0, но Наполи беше разбит с 2:6 от ПСВ Айндховен, Ювентус отстъпи с 0:1 на Реал Мадрид, а Аталанта направи 0:0 със Славия Прага насред Бергамо.

Това накара медиите на Апенините да припомнят мнението, което Касано сподели в Youtube канала Viva el Futbol.

Касано в атака

"Италианското първенство е жалко, не предизвиква никакви емоции. Серия "А" съществува само благодарение на страстта на своите фенове, но качеството на футбола е много ниско. Това е позорна ситуация. Някои мачове са чисто мъчение за гледане. Няма ритъм, няма зрелище", коментира Касано.

Снимка: Reuters

"Изненадващо е, че италианският футбол изостава, но в момента това е реалното ни ниво. В Серия "А" играта се накъсва и бави. На Рома - Интер онзи ден имаше 44 нарушения! Трябва да вземем пример от динамиката в Англия и да се развиваме като Висшата лига.", заяви бившият нападател на Рома, Реал Мадрид, Интер и Милан.

Касано, който има скандална репутация и пиперлив език, отбеляза 10 гола в 39 мача с националната фланелка. Той е шампион на Италия с Милан от 2011 г., когато вдигна и Суперкупата на страната. Последната спечели и с Рома през 2001 г. Нападателят е шампион и на Испания с Реал през 2007 г.

Снимка: realmadrid.com

