Антонио Касано: Серия "А" е жалка!

След като шампионът беше разбит с 2:6 от ПСВ Айндховен

Бившият италиански национал Антонио Касано разкритикува жестоко Серия "А" заради слабото представяне на местните отбори.

Във вторник и сряда представителите на Калчото записаха победа, равенство и 2 загуби в Шампионската лига. Интер разгроми Юнион Сен Жилоа с 4:0, но Наполи беше разбит с 2:6 от ПСВ Айндховен, Ювентус отстъпи с 0:1 на Реал Мадрид, а Аталанта направи 0:0 със Славия Прага насред Бергамо.

Това накара медиите на Апенините да припомнят мнението, което Касано сподели в Youtube канала Viva el Futbol.

Касано в атака

"Италианското първенство е жалко, не предизвиква никакви емоции. Серия "А" съществува само благодарение на страстта на своите фенове, но качеството на футбола е много ниско. Това е позорна ситуация. Някои мачове са чисто мъчение за гледане. Няма ритъм, няма зрелище", коментира Касано.

Снимка: Reuters

"Изненадващо е, че италианският футбол изостава, но в момента това е реалното ни ниво. В Серия "А" играта се накъсва и бави. На Рома - Интер онзи ден имаше 44 нарушения! Трябва да вземем пример от динамиката в Англия и да се развиваме като Висшата лига.", заяви бившият нападател на Рома, Реал Мадрид, Интер и Милан.

Касано, който има скандална репутация и пиперлив език, отбеляза 10 гола в 39 мача с националната фланелка. Той е шампион на Италия с Милан от 2011 г., когато вдигна и Суперкупата на страната. Последната спечели и с Рома през 2001 г. Нападателят е шампион и на Испания с Реал през 2007 г.

Снимка: realmadrid.com

Реал Мадрид
срещу
Ювентус
22.10.2025 22:00
ПСВ Айндховен
срещу
Наполи
21.10.2025 22:00

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Наполи и Спортинг Лисабон

Наполи
Наполи
2 : 1
Спортинг Лисабон
Спортинг Лисабон
51%
Притежание на топката
49%
5
Точни удари
4
7
Неточни удари
4
46
Опасни атаки
43
16
Нарушения
9
7
Корнери
2
1
Засади
0
4-1-4-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Stadio Diego Armando Maradona

Състави

32
37 31 5 3
68
21 99 11 8
19
89
7 17 10
42 52
22 72 25 20
1
Ваня Милинкович-Савич 32 Ваня Милинкович-Савич
Леонардо Спинацола 37 Леонардо Спинацола
Сам Беукема 31 Сам Беукема
Хуан Хесус 5 Хуан Хесус
Мигел Гутиерес 3 Мигел Гутиерес
Станислав Лоботка 68 Станислав Лоботка
Матео Политано 21 Матео Политано
Андре Замбо Ангиса 99 Андре Замбо Ангиса
Кевин Де Бройне 11 Кевин Де Бройне
Скот Мактоминей 8 Скот Мактоминей
Расмус Хойлунд 19 Расмус Хойлунд
Руи Силва 1 Руи Силва
Иван Фреснеда Коралиса 22 Иван Фреснеда Коралиса
Едуардо Куарешма 72 Едуардо Куарешма
Гонсало Бернардо Инасио 25 Гонсало Бернардо Инасио
М. Араухо 20 М. Араухо
Мортен Хюлманд 42 Мортен Хюлманд
Жоао Симос 52 Жоао Симос
Джовани Куенда 7 Джовани Куенда
Франсиско Тринкао 17 Франсиско Тринкао
Джини 10 Джини
Фотис Йоанидис 89 Фотис Йоанидис

Срещата по минути

90′ Лоренцо Лука е сменен от Расмус Хойлунд
81′ Матиас Оливера влезе на мястото на Мигел Гутиерес
81′ Били Гилмор влезе на мястото на Кевин Де Бройне
79′ Расмус Хойлунд отбеляза гол!
Хидемаса Морита е сменен от Жоао Симос 78′
69′ Дейвид Нерес е сменен от Матео Политано
69′ Ноа Ланг влезе на мястото на Скот Мактоминей
Alisson Santos влезе на мястото на Фотис Йоанидис 67′
З. Дебаст влезе на мястото на Едуардо Куарешма 67′
Луис Хавиер Суарес не сбърка. 62′
Луис Хавиер Суарес влезе на мястото на Джини 46′
Поте влезе на мястото на Франсиско Тринкао 46′
36′ ГООООЛ! Расмус Хойлунд беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Виляреал и Ювентус

Виляреал
Виляреал
2 : 2
Ювентус
Ювентус
45%
Притежание на топката
55%
11
Точни удари
10
6
Неточни удари
3
42
Опасни атаки
49
7
Нарушения
19
4
Корнери
3
1
Засади
1
4-3-3
Формация
3-4-2-1
Стадион: Estadio de la Cerámica

Състави

25
15 4 12 24
14 10 18
19 9 17
30
8 10
27 5 22 32
15 4 6
1
Арнау Тенас 25 Арнау Тенас
Сантяго Муриньо 15 Сантяго Муриньо
Рафа Марин 4 Рафа Марин
Ренато де Палма Веага 12 Ренато де Палма Веага
Педраса 24 Педраса
Санти Комесана 14 Санти Комесана
Дани Парехо 10 Дани Парехо
Папе Аласан Гуейе 18 Папе Аласан Гуейе
Никола Пепе 19 Никола Пепе
Жорж Микаутадзе 9 Жорж Микаутадзе
Таджон Бюканън 17 Таджон Бюканън
Матия Перин 1 Матия Перин
Пиер Калулу Кятенгва 15 Пиер Калулу Кятенгва
Федерико Гати 4 Федерико Гати
Лойд Кели 6 Лойд Кели
Андреа Камбиасо 27 Андреа Камбиасо
Мануел Локатели 5 Мануел Локатели
Уестън Маккени 22 Уестън Маккени
Хуан Кабал 32 Хуан Кабал
Теун Купмайнерс 8 Теун Купмайнерс
Кенан Йълдъз 10 Кенан Йълдъз
Джонатан Дейвид 30 Джонатан Дейвид

Срещата по минути

Франсиско Консейсао получи жълт картон 90+6′
90′ ГООООЛ! Ренато де Палма Веага беше точен за отбора си
Душан Влахович влезе на мястото на Джонатан Дейвид 86′
85′ Жълт картон за И. Ахомах Чакур
Даниеле Ругани е сменен от Андреа Камбиасо 80′
Василие Аджич влезе на мястото на Кенан Йълдъз 79′
Жълт картон за Андреа Камбиасо 77′
76′ Серги Кардона е сменен от Педраса
76′ И. Ахомах Чакур влезе на мястото на Жорж Микаутадзе
64′ T. Oluwaseyi е сменен от Дани Парехо
64′ Алберто Молеро е сменен от Таджон Бюканън
Франсиско Консейсао отбеляза гол! 56′
Федерико Гати отбеляза гол! 49′
Франсиско Консейсао е сменен от Теун Купмайнерс 46′
18′ ГООООЛ! Жорж Микаутадзе беше точен за отбора си
Жоао Марио влезе на мястото на Хуан Кабал 16′
Жълт картон за Хуан Кабал 6′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Манчестър сити и Наполи

Манчестър сити
Манчестър сити
2 : 0
Наполи
Наполи
74%
Притежание на топката
26%
14
Точни удари
1
9
Неточни удари
0
124
Опасни атаки
21
3
Нарушения
4
9
Корнери
2
1
Засади
1
4-1-4-1
Формация
4-1-4-1
Стадион: Etihad Stadium

Състави

25
45 3 24 33
16
20 47 4 11
9
19
21 99 11 8
68
22 31 4 37
32
Джанлуиджи Донарума 25 Джанлуиджи Донарума
Абдукодир Хусанов 45 Абдукодир Хусанов
Рубен Диас 3 Рубен Диас
Йошко Гвардиол 24 Йошко Гвардиол
N. O'Reilly 33 N. O'Reilly
Родри Ернандес 16 Родри Ернандес
Бернардо Силва 20 Бернардо Силва
Фил Фодън 47 Фил Фодън
Тияни Райндерс 4 Тияни Райндерс
Джереми Доку 11 Джереми Доку
Ерлинг Халанд 9 Ерлинг Халанд
Ваня Милинкович-Савич 32 Ваня Милинкович-Савич
Джовани Ди Лоренцо 22 Джовани Ди Лоренцо
Сам Беукема 31 Сам Беукема
Алесандро Буонджорно 4 Алесандро Буонджорно
Леонардо Спинацола 37 Леонардо Спинацола
Станислав Лоботка 68 Станислав Лоботка
Матео Политано 21 Матео Политано
Андре Замбо Ангиса 99 Андре Замбо Ангиса
Кевин Де Бройне 11 Кевин Де Бройне
Скот Мактоминей 8 Скот Мактоминей
Расмус Хойлунд 19 Расмус Хойлунд

Срещата по минути

80′ Р. Луис е сменен от Тияни Райндерс
80′ Оскар Боб влезе на мястото на Ерлинг Халанд
80′ Нейтън Аке влезе на мястото на Йошко Гвардиол
Дейвид Нерес е сменен от Расмус Хойлунд 72′
Били Гилмор влезе на мястото на Станислав Лоботка 72′
Елджиф Елмас влезе на мястото на Андре Замбо Ангиса 71′
69′ Савио Морейра де Оливейра е сменен от Джереми Доку
65′ ГООООЛ! Джереми Доку беше точен за отбора си
60′ Нико Гонсалес влезе на мястото на Родри Ернандес
56′ Ерлинг Халанд отбеляза гол!
Хуан Хесус е сменен от Матео Политано 55′
Жълт картон за Матео Политано 52′
Матиас Оливера е сменен от Кевин Де Бройне 26′
Джовани Ди Лоренцо e изгонен с директен червен картон 21′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Ювентус и Борусия Дортмунд

Ювентус
Ювентус
4 : 4
Борусия Дортмунд
Борусия Дортмунд
52%
Притежание на топката
48%
11
Точни удари
5
8
Неточни удари
5
50
Опасни атаки
33
13
Нарушения
8
4
Корнери
2
4
Засади
0
3-4-2-1
Формация
3-4-2-1
Стадион:

Състави

16
15 3 6
22 8 19 27
30 10
20
9
27 14
2 20 8 24
26 3 5
1
Микеле Ди Грегорио 16 Микеле Ди Грегорио
Пиер Калулу Кятенгва 15 Пиер Калулу Кятенгва
Глейсън Бремер 3 Глейсън Бремер
Лойд Кели 6 Лойд Кели
Уестън Маккени 22 Уестън Маккени
Теун Купмайнерс 8 Теун Купмайнерс
Хепрен Турам 19 Хепрен Турам
Андреа Камбиасо 27 Андреа Камбиасо
Джонатан Дейвид 30 Джонатан Дейвид
Кенан Йълдъз 10 Кенан Йълдъз
Лоис Опенда 20 Лоис Опенда
Грегор Кобел 1 Грегор Кобел
Джулиан Райърсън 26 Джулиан Райърсън
Валдемар Антон 3 Валдемар Антон
Рами Бенсебайни 5 Рами Бенсебайни
Ян Коуто 2 Ян Коуто
Марсел Сабицер 20 Марсел Сабицер
Феликс Нмеча 8 Феликс Нмеча
Д. Свенсон 24 Д. Свенсон
Карим Адейеми 27 Карим Адейеми
Максимилиан Байер 14 Максимилиан Байер
Серху Гираси 9 Серху Гираси

Срещата по минути

90+6′ ГООООЛ! Лойд Кели беше точен за отбора си
90+4′ ГООООЛ! Душан Влахович беше точен за отбора си
Паскал Грос влезе на мястото на Серху Гираси 90+2′
87′ Едон Жегрова е сменен от Кенан Йълдъз
Рами Бенсебайни се разписа. 86′
ГООООЛ! Ян Коуто беше точен за отбора си 74′
Джулиан Бранд е сменен от Максимилиан Байер 71′
Jobe Bellingham влезе на мястото на Феликс Нмеча 71′
69′ Мануел Локатели влезе на мястото на Теун Купмайнерс
69′ Василие Аджич влезе на мястото на Лоис Опенда
67′ Душан Влахович отбеляза гол!
Феликс Нмеча отбеляза гол! 65′
63′ ГООООЛ! Кенан Йълдъз беше точен за отбора си
60′ Душан Влахович влезе на мястото на Джонатан Дейвид
60′ Жоао Марио влезе на мястото на Уестън Маккени
ГООООЛ! Карим Адейеми беше точен за отбора си 52′
Валдемар Антон получи жълт картон 42′
ювентус интер шампионска лига серия а Италия наполи шампионската лига антонио касано аталанта слаба жалка

