Българинът, към когото гледа целият свят (ВИДЕО)

Един българин обиколи световните новини след дербито между Ливърпул и Реал Мадрид в Шампионската лига. Реакцията на Марио Джунински при влизането на Трент-Александър Арнолд за кралския клуб на Анфийлд се превърна в хит.

За любовта и сбъднатите мечти разказва в момента най-известният фен на мърсисайдци.

"Абсолютно не очаквах това нещо да стане наистина вайръл. Писаха ми хора от цял свят. От Коста Рика, от Бразилия, от Индонезия, от Малайзия, от Тайланд. От една любов към един отбор стана нещо като обсебване, нещо като лудост.", споделя Джунински пред bTV.

Анфийлд е вторият му дом

А митичният Анфийлд става събирателно на любовта към отбора и любовта към годеницата му, която казва заветното "Да" именно на стадиона.

Беше когато играхме срещу Цървена звезда в Шампионска лига. Казах и, че ще отидем да видим футболистите, направих и нещо като изненада. Отидохме на флагчето на корнера. Това знаменито и фамозно флагче на корнера от 2019 г.

Марио е близо до отбора всеки ден - работи като гид на Анфийлд.

"Познавам лично Салах, Ван Дайк, Келехър, познавам Киеза. Аз имах наистина шанса и привилегията да го разведа на тур. На тур на Анфийлд.

"За мен това не е работа. За мен това е една мечта. Вярваме, имаме 6 европейски титли, шампионски лиги, нека тази година да бъде седмата!", казва Джунински.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Ливърпул и Реал Мадрид