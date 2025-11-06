bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Българинът, към когото гледа целият свят (ВИДЕО)

С Ливърпул в сърцето - Марио Джунински пред bTV

Един българин обиколи световните новини след дербито между Ливърпул и Реал Мадрид в Шампионската лига. Реакцията на Марио Джунински при влизането на Трент-Александър Арнолд за кралския клуб на Анфийлд се превърна в хит.

За любовта и сбъднатите мечти разказва в момента най-известният фен на мърсисайдци.

"Абсолютно не очаквах това нещо да стане наистина вайръл. Писаха ми хора от цял свят. От Коста Рика, от Бразилия, от Индонезия, от Малайзия, от Тайланд. От една любов към един отбор стана нещо като обсебване, нещо като лудост.", споделя Джунински пред bTV.

Трент остави трогателно послание на Жота (ВИДЕО)

Анфийлд е вторият му дом

А митичният Анфийлд става събирателно на любовта към отбора и любовта към годеницата му, която казва заветното "Да" именно на стадиона.

Беше когато играхме срещу Цървена звезда в Шампионска лига. Казах и, че ще отидем да видим футболистите, направих и нещо като изненада. Отидохме на флагчето на корнера. Това знаменито и фамозно флагче на корнера от 2019 г.

Марио е близо до отбора всеки ден - работи като гид на Анфийлд.

"Познавам лично Салах, Ван Дайк, Келехър, познавам Киеза. Аз имах наистина шанса и привилегията да го разведа на тур. На тур на Анфийлд.

"За мен това не е работа. За мен това е една мечта. Вярваме, имаме 6 европейски титли, шампионски лиги, нека тази година да бъде седмата!", казва Джунински.

Феновете на Ливърпул казаха

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Ливърпул и Реал Мадрид

Ливърпул
Ливърпул
1 : 0
Реал Мадрид
Реал Мадрид
39%
Притежание на топката
61%
9
Точни удари
3
8
Неточни удари
5
51
Опасни атаки
59
16
Нарушения
11
4
Корнери
2
2
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-1-4-1
Стадион: Anfield

Състави

25
12 5 4 26
38 10
11 8 7
22
10
6 15 5 7
14
8 3 24 18
1
Георги Мамардашвили 25 Георги Мамардашвили
Конър Брадли 12 Конър Брадли
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Андрю Робъртсън 26 Андрю Робъртсън
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Ф. Вирц 7 Ф. Вирц
Уго Екитике 22 Уго Екитике
Тибо Куртоа 1 Тибо Куртоа
Федерико Валверде 8 Федерико Валверде
Едер Милитао 3 Едер Милитао
Дийн Хуйсен 24 Дийн Хуйсен
Алваро Фернандес 18 Алваро Фернандес
Орелиен Чуамени 14 Орелиен Чуамени
Едуардо Камавинга 6 Едуардо Камавинга
Арда Гюлер 15 Арда Гюлер
Джуд Белингам 5 Джуд Белингам
Виниций Джуниор 7 Виниций Джуниор
Килиан Мбапе 10 Килиан Мбапе
