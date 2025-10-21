Арсенал разстреля Атлетико за 13 минути

Арсенал постигна първа победа в историята си над Атлетико Мадрид. И то каква - 4:0 в Шампионската лига! Само за 13 минути през втората част "артилеристите" отбелязаха 4 пъти във вратата на Ян Облак, който беше беззащитен пред атакуващата им мощ. Две от попаденията на Арсенал дойдоха от специалитета на "топчиите" - статично положение.

Това е седма поредна победа на лондончани над испански съперник. А трудностите за "дюшекчиите" на английска земя продължават. Атлетико никога не са печелил мач от основната фаза срещу съперник от Острова като гост.

Равностойната първа част

Още в 4' Арсенал можеше да открие резултата след щастлив рикошет при удар на Еберечи Езе от разстояние, но напречната греда спаси Атлетико Мадрид. След това домакините не намалиха оборотите и в 19' Букайо Сака излезе очи в очи с Ян Облак след извеждащ пас от дълбочина на Езе, но словенецът блокира удара на звездата на Арсенал.

Снимка: Reuters

В 25' Атлетико отговори! Давид Рая надцени уменията си и допусна сериозна грешка, подарявайки топката на Хулиан Алварес, който не успя да уцели опразнената врата на испанеца. Десет минути преди почивката Габриел Мартинели отбеляза, но голът му бе отменен заради засада.

Лудите 13 минути

След като в началото на първото полувреме гредата спаси Атлетико, през втората част Арсенал бяха късметлиите. Най-опасният футболист на терена за гостите Хулиан Алварес разтресе напречната греда след удар от над 25 м.

Снимка: Reuters

И точно когато Арсенал има нужда от помощ, статичните положения се отзовават. В 57' Деклан Райс изпрати перфектно центриране, което намери Габриел Магаляеш, а бразилецът закова топката в мрежата с глава.

В 64' Майлс Люис-Скели направи страхотен рейд през центъра и подаде на Габриел Мартинели, който отбеляза второто си попадение този сезон.

Снимка: Reuters

За едва 2 минути Виктор Гьокереш сложи точката на сблъсъка с два бързи гола, един от които, разбира се, от статично положение. Така само за 13 минути Арсенал просто отвя гостите от Мадрид.

С победата си "артилеристите" се изкачиха до трета позиция във временното класиране, като запазиха мрежата си чиста във всеки един от сблъсъците в Шампионската лига този сезон.

Снимка: Reuters

