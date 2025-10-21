bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Арсенал разстреля Атлетико за 13 минути

“Топчиите“ отново сервираха от специалитета си - статично положение

Арсенал разстреля Атлетико за 13 минути
Reuters

Арсенал постигна първа победа в историята си над Атлетико Мадрид. И то каква - 4:0 в Шампионската лига! Само за 13 минути през втората част "артилеристите" отбелязаха 4 пъти във вратата на Ян Облак, който беше беззащитен пред атакуващата им мощ. Две от попаденията на Арсенал дойдоха от специалитета на "топчиите" - статично положение.

Това е седма поредна победа на лондончани над испански съперник. А трудностите за "дюшекчиите" на английска земя продължават. Атлетико никога не са печелил мач от основната фаза срещу съперник от Острова като гост.

Равностойната първа част

Още в 4' Арсенал можеше да открие резултата след щастлив рикошет при удар на Еберечи Езе от разстояние, но напречната греда спаси Атлетико Мадрид. След това домакините не намалиха оборотите и в 19' Букайо Сака излезе очи в очи с Ян Облак след извеждащ пас от дълбочина на Езе, но словенецът блокира удара на звездата на Арсенал.

Снимка: Reuters

В 25' Атлетико отговори! Давид Рая надцени уменията си и допусна сериозна грешка, подарявайки топката на Хулиан Алварес, който не успя да уцели опразнената врата на испанеца. Десет минути преди почивката Габриел Мартинели отбеляза, но голът му бе отменен заради засада.

Лудите 13 минути

След като в началото на първото полувреме гредата спаси Атлетико, през втората част Арсенал бяха късметлиите. Най-опасният футболист на терена за гостите Хулиан Алварес разтресе напречната греда след удар от над 25 м.

Снимка: Reuters

И точно когато Арсенал има нужда от помощ, статичните положения се отзовават. В 57' Деклан Райс изпрати перфектно центриране, което намери Габриел Магаляеш, а бразилецът закова топката в мрежата с глава.

В 64' Майлс Люис-Скели направи страхотен рейд през центъра и подаде на Габриел Мартинели, който отбеляза второто си попадение този сезон.

Снимка: Reuters

За едва 2 минути Виктор Гьокереш сложи точката на сблъсъка с два бързи гола, един от които, разбира се, от статично положение. Така само за 13 минути Арсенал просто отвя гостите от Мадрид.

С победата си "артилеристите" се изкачиха до трета позиция във временното класиране, като запазиха мрежата си чиста във всеки един от сблъсъците в Шампионската лига този сезон.

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Арсенал
срещу
Атлетико Мадрид
21.10.2025 22:00
Тагове:

арсенал шампионска лига атлетико мадрид статични положения виктор гьокереш Мартинели люисскели

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Неочакван герой за Барселона при разгромна победа (ВИДЕО)

Неочакван герой за Барселона при разгромна победа (ВИДЕО)
Нюкасъл писа тройка на Моуриньо

Нюкасъл писа тройка на Моуриньо
Манчестър Сити потопи

Манчестър Сити потопи "Жълтата подводница"

Обрат: Евролигата оставя Апоел Тел Авив в България

Обрат: Евролигата оставя Апоел Тел Авив в България

Последни новини

Нюкасъл писа тройка на Моуриньо

Нюкасъл писа тройка на Моуриньо
Манчестър Сити потопи

Манчестър Сити потопи "Жълтата подводница"

Голово шоу, червени картони и дузпи: ПСЖ унизи Байер

Голово шоу, червени картони и дузпи: ПСЖ унизи Байер
Неочакван герой за Барселона при разгромна победа (ВИДЕО)

Неочакван герой за Барселона при разгромна победа (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV