Арсенал открива програмата в Шампионската лига (ВИДЕО)

С мач между Атлетик Билбао и Арсенал ще бъде даден символичен старт на основната фаза на Шампионската лига.

Началото на най-чакания турнир е на 16 септември, а гостуването на "артилеристите" в Билбао е от 19:45 ч. По същото време ПСВ Айндховен ще приеме белгийския шампион и дебютант Юнион Сен Жилоа.

Дербито на първия кръг е на 17 септември. Тогава световният клубен шампион и победител в Лига на конференциите през миналия сезон Челси гостува на Байерн Мюнхен от 22 ч.

УЕФА обяви програмата по дни и часове, а няколко сблъсъка се отличават.

Най-интересни мачове

Ювентус – Борусия Дортмунд, 16 септември, 22:00 часа

Байерн Мюнхен – Челси, 17 септември, 22:00 часа

Ливърпул – Атлетико Мадрид, 17 септември, 22:00 часа

Манчестър Сити – Наполи, 18 септември, 22:00 часа

Барселона – ПСЖ, 1 октомври, 22:00 часа

Арсенал – Атлетико Мадрид, 21 октомври, 22:00 часа

Реал Мадрид – Ювентус, 22 октомври, 22:00 часа

Ливърпул – Реал Мадрид, 4 ноември, 22:00 часа

ПСЖ – Байерн Мюнхен, 4 ноември, 22:00 часа

Манчестър Сити – Борусия Дортмунд, 5 ноември, 22:00 часа

Челси – Барселона, 25 ноември, 22:00 часа

Арсенал – Байерн Мюнхен, 26 ноември, 22:00 часа

ПСЖ – Тотнъм, 26 ноември, 22:00 часа

Интер – Ливърпул, 9 декември, 22:00 часа

Реал Мадрид – Манчестър Сити, 10 декември, 22:00 часа

Интер – Арсенал, 20 януари, 22:00 часа

Борусия Дортмунд – Интер, 28 януари, 22:00 часа

Наполи – Челси, 28 януари, 22:00 часа

Champions TV

За поредна година мачовете в ден сряда ще може да гледате на живо в каналите на bTV Media Group. В специалните ни студиа ще ви предложим анализи, коментари и много интересно видеосъдържание.

До финала на 30 май 2026 г. на "Пушкаш арена" в Будапеща предстоят много вълнуващи битки, които българските ценители на футбола и на УЕФА Шампионска лига ще могат да проследят по възможно най-уникалния, най-специалния, най-драматичния и спиращ дъха начин – чрез Champions TV!

Какво е УЕФА Шампионска лига без Champions TV?

Всеки вторник и всяка сряда, а в първия кръг и в четвъртък, абсолютно всички късни мачове от програмата на основната фаза ще могат да бъдат проследени едновременно, напълно безплатно и без регистрация с комбинирано предаване.

Може да го направите като отидете на два адреса:

btvsport.bg

Или Sportal.bg

На двата адреса, всеки вторник и всяка сряда ще ви очаква статия НА ЖИВО, в която ще откриете директен линк към Champions TV, който ще ви пренесе на всяка гореща точка от стадионите в УЕФА Шампионска лига едновременно!

Его този линк е билет за нестихващи емоции:

https://btvsport.sportal.bg/championstv/

Как работи Champions TV?

Champions TV е уникална по рода си онлайн платформа, създадена и разработена в едно изключително партньорство между bTV Media Group, Sportal.bg и A1!

