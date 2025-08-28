bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Преместиха финала на Шампионската лига!

От УЕФА искат да осигурят &quot;приятно изживяване&quot;

Преместиха финала на Шампионската лига!
Getty Images

Най-важният мач в Европа за сезон 2025/206 - финалът в Шампионската лига, има нов час.

Преди минути от УЕФА обявиха безпрецедентната промяна изненадващо за всички футболни фенове. 

Мястото остава същото - стадион "Пушкаш" в Будапеща, Унгария, а денят е 30 май 2026 г.!

Промяната

Финалът ще започне в 19:00 ч. българско време, а не както бе традицията до момента - в 22:00 ч.

До момента всички финали на европейските клубни турнири започваха по-късно, като бяха предшествани от кратка церемония по откриване на финала, а посланиците на турнира изнасяха трофеите на терена. 

Снимка: Lap.bg

Само че този път от УЕФА правят промяна заради... феновете. 

По-приятно

На официалния сайт на най-престижната европейска клубна надпревара, от УЕФА обясняват причината за промяната

По този начин организаторите искат да осигурят цялостно и по-приятно изживяване за зрителите

С по-ранния час ще е възможно по-лесното и безопасно придвижване на феновете - и преди, и особено след мача. Според УЕФА, това ще има положително икономическо влияние върху града-домакин. 

Снимка: uefa.com

"С тази промяна поставяме преживяването на феновете в центъра на плановете за събитието. Финалът на Шампионската лига е връхната точка на футболния сезон, а новият начален час ще го направи още по-достъпен, приобщаващ и въздействащ за всички участници.

Докато началният час от 22:00 ч. е подходящ за мачове през седмицата, по-ранният начален час в събота за финала означава по-ранен край - независимо от продълженията или наказанията - и предлага на феновете възможността да се насладят на останалата част от вечерта с приятели и семейство, размишлявайки върху мача от сезона.", обясни президентът на УЕФА Александър Чеферин.

Жребият

Но преди да мислим за финал, да видим какво ще ни предостави сезонът. 

Днес, 28 август, в 19:00 ч. стартира церемонията по определянето на мачовете в груповата фаза на Шампионската лига!

Церемонията може да гледате пряко по bTV Action и на платформата VOYO.BG! 

И този сезон: Champions TV - всички късни мачове в Шампионската лига едновременно

Тагове:

шампионска лига финал промяна Унгария будапеща Пушкаш арена

