Феновете на Ливърпул казаха "Сбогом, плъх!" на своя идол

В Ливърпул не прощават. Нито на враговете, нито на своите. Трент Александър-Арнолд – златното дете на града, момчето от Уест Дерби, което някога „принесе душата си за Анфийлд“ – беше посрещнат снощи като враг.

Стенописът му – онзи прочутият, нарисуван с любов на няколко крачки от стадиона – бе обезобразен. Червена боя, гневни думи и едно унизително послание на испански: „Adiós, rata“ – „Сбогом, плъх“.

Предаде ли Ливърпул?

И докато градските служители отчаяно търкаха боята и чистеха, фанатичните фенове вече празнуваха – те бяха успели. Светът чу тяхното послание: „Трент предаде Ливърпул.“

На „Анфийлд“ той влезе за Реал едва в 81'. Всеки допир до топката бе придружен от освирквания. Преди години му пееха химни. Сега му крещяха „плъх“.

Снимка: Reuters

Англичанинът, който донесе Шампионската лига на мърсисайдци с онзи луд корнер към Ориги, беше превърнат в символ на предателство.

Всичко заради едно решение – да облече бялото на Реал Мадрид

Когато си тръгваше, Трент, който има 354 мача за "червените" каза, че това е „ново предизвикателство“. Сега знае, че предизвикателството е едно: Да издържи да бъде мразен в собствения си град.

24 часа преди мача на "Анфийлд", спечелен от Ливърпул с 1:0, Трент Александър-Арнолд остави трогателно послание на бившия си съотборник Диого Жота.

Екс звездата на мърсисайдци бе част от делегация на Реал, която положи венец на мемориала пред митичния стадион.

"Мой приятелю, Диого, толкова много ни липсваш, все още си толкова обичан. Споменът за теб и Андре винаги ще живее. Винаги се усмихвам, когато си помисля за теб, и винаги ще помня прекрасните моменти, които споделихме. Липсваш ми, приятелю, всеки ден. Завинаги 20 YNWA. С любов, Трент и семейството", написа английският национал.

