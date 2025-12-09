Барселона обърна Айнтрахт, но загуби Ямал

Барселона постигна важна победа по пътя си към Топ 8 в Шампионската лига! Тимът на Ханзи Флик победи Айнтрахт Франкфурт с 2:1 с обрат при завръщането на турнира на Камп Ноу.

Успехът на каталунците обаче бе помрачен от жълтия картон на Ламин Ямал, заради който той ще пропусне следващия мач на "блаугранас" в Шампионската лига.

Какво се случи?

През първата част гостите бяха безкомпромисни в защита, Барселона атакуваше, но не създаде опасности пред вратата на Михаел Цетерер. В 11-та минута Роберт Левандовски засече остро центриране от левия фланг и прати топката в мрежата, но голът му беше отменен заради засада.

Единствените два точни удара в статистиката на Барселона бяха от над 25 м. Десет минути след отменения гол на Левандовски, гостите смълчаха Камп Ноу. След мълниеносна контраатака Ансгар Кнауф излезе сам срещу Хуан Гарсия и откри резултата.

Този гол означава, че отборът на Барселона е допуснал попадение във всеки от последните си 9 мача в Шампионската лига, което е най-лошата серия на испанския гранд без чиста мрежа.

Малко преди почивката Айнтрахт дори имаше шанс да удвои аванса си. По подобен начин Кнауф се откъсна сам зад защитата, но този път реши да върне топката към свой съотборник на границата на пеналтерията, който изпрати мощен изстрел над напречната греда.

Нов рекорд!

След почивката Барселона показа друго лице. Само 3 минути бяха нужни на каталунците да обърнат. Героят за Барселона бе Жул Кунде, който отбеляза и двете попадения.

Първият гол падна в 50-та минута. Кунде засече с глава перфектно центриране на резервата Маркъс Рашфорд. Вторият, 3 минути по-късно, дойде по същия начин, но този път центрирането бе на Ламин Ямал.

Жул Кунде се превърна в първия играч на Барселона, който отбелязва два гола с глава в един мач от Шампионската лига.

С победата Барселона увеличава актива си на 10 точки, наравно с други 5 отбора. Айнтрахт излиза от първите 24 отбора в класирането, които дават класиране за плейофите преди елиминационната фаза на турнира.

