Без Салах: Ливърпул изкова ценна победа срещу Интер

Доминик Собослай донесе успеха на мърсисайдци в Шампионската лига

Без Салах: Ливърпул изкова ценна победа срещу Интер
Reuters

Изключително важна победа за Ливърпул! Мърсисайдци победиха Интер насред Милано с 1:0 след гол от дузпа за Доминик Собослай в 88'. Без голямата си звезда Мохамед Салах "червените" успяха да надиграят "нерадзурите", макар и в мача да липсваха опасни положения. 

Ценна победа

Първото полувреме бе сравнително равностойно без много сериозни положения за който и да е отбор. Ливърпул поведе в 32' с гол на Ибрахима Конате. След дълго преразглеждане от VAR попадението бе отменено за игра с ръка на Юго Екитике, от коготo се отклонява топката.

Снимка: Reuters

Второто полувреме също бе равностойно, като мърсисайдци се опитваха да си проправят път към вратата на домакините. 

Интер така и не успя да създаде опасни положения през срещата, като Ливърпул имаше повече точни удари от своя съперник. 

Снимка: Reuters

Кулминацията в мача дойде в 86', когато Флориан Вирц падна в наказателното поле. Първоначално реферът Феликс Цвайер подмина ситуацията, но след това бе извикан от VAR пред монитора да преразгледа ситуацията. Решението му бе дузпа в полза за английският шампион след задържане на Алесандро Бастони срещу Вирц. 

Зад топката застана човекът във форма през целия сезон за Ливърпул - Доминик Собослай, а изпълнението му бе безкомпромисно. До края на срещата "червените" успяха да задържат аванса си и временно се изкачиха до топ 8. 

Попадението от бялата точка на капитанът на Унгария е най-късният гол, с който Ливърпул печели мач като гост в Шампионската лига. Друго интересно е, че това е едва втората дузпа, с която "червените" печелят мач в Турнира на богатите след тази на Стивън Джерард през 2014 г. срещу Лудогорец. 

Снимка: Reuters

А мърсисайдци" за първи път побеждават като гост в най-престижния клубен турнир на Стария континент без Мохамед Салах от 2009 г., когато всъщност е последния мач на Джейми Карагър в Шампионската лига, който в момента е един от най-яростните критици на египтянина. 

Също така това е пета поредна победа на Ливърпул на "Сан Сиро", като това включва мачове и с Милан. 

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Интер и Ливърпул

Интер
Интер
0 : 1
Ливърпул
Ливърпул
50%
Притежание на топката
50%
4
Точни удари
5
5
Неточни удари
7
35
Опасни атаки
48
14
Нарушения
11
6
Корнери
3
2
Засади
1
3-5-2
Формация
4-3-1-2
Стадион: Stadio Giuseppe Meazza

Състави

1
25 15 95
11 23 20 22 32
9 10
10 22
17
8 38 11
2 5 4 26
1
Ян Зомер 1 Ян Зомер
Мануел Аканджи 25 Мануел Аканджи
Франческо Ачерби 15 Франческо Ачерби
Алесандро Бастони 95 Алесандро Бастони
Луис Енрике 11 Луис Енрике
Николо Барела 23 Николо Барела
Хакан Чалханоглу 20 Хакан Чалханоглу
Хенрих Мхитарян 22 Хенрих Мхитарян
Федерико Димарко 32 Федерико Димарко
Маркус Тюрам 9 Маркус Тюрам
Лаутаро Мартинес 10 Лаутаро Мартинес
Алисън 1 Алисън
Джо Гомес 2 Джо Гомес
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Андрю Робъртсън 26 Андрю Робъртсън
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Къртис Джоунс 17 Къртис Джоунс
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Уго Екитике 22 Уго Екитике
