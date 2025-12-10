Без Салах: Ливърпул изкова ценна победа срещу Интер

Изключително важна победа за Ливърпул! Мърсисайдци победиха Интер насред Милано с 1:0 след гол от дузпа за Доминик Собослай в 88'. Без голямата си звезда Мохамед Салах "червените" успяха да надиграят "нерадзурите", макар и в мача да липсваха опасни положения.

Ценна победа

Първото полувреме бе сравнително равностойно без много сериозни положения за който и да е отбор. Ливърпул поведе в 32' с гол на Ибрахима Конате. След дълго преразглеждане от VAR попадението бе отменено за игра с ръка на Юго Екитике, от коготo се отклонява топката.

Снимка: Reuters

Второто полувреме също бе равностойно, като мърсисайдци се опитваха да си проправят път към вратата на домакините.

Интер така и не успя да създаде опасни положения през срещата, като Ливърпул имаше повече точни удари от своя съперник.

Снимка: Reuters

Кулминацията в мача дойде в 86', когато Флориан Вирц падна в наказателното поле. Първоначално реферът Феликс Цвайер подмина ситуацията, но след това бе извикан от VAR пред монитора да преразгледа ситуацията. Решението му бе дузпа в полза за английският шампион след задържане на Алесандро Бастони срещу Вирц.

Зад топката застана човекът във форма през целия сезон за Ливърпул - Доминик Собослай, а изпълнението му бе безкомпромисно. До края на срещата "червените" успяха да задържат аванса си и временно се изкачиха до топ 8.

Попадението от бялата точка на капитанът на Унгария е най-късният гол, с който Ливърпул печели мач като гост в Шампионската лига. Друго интересно е, че това е едва втората дузпа, с която "червените" печелят мач в Турнира на богатите след тази на Стивън Джерард през 2014 г. срещу Лудогорец.

Снимка: Reuters

А мърсисайдци" за първи път побеждават като гост в най-престижния клубен турнир на Стария континент без Мохамед Салах от 2009 г., когато всъщност е последния мач на Джейми Карагър в Шампионската лига, който в момента е един от най-яростните критици на египтянина.

Също така това е пета поредна победа на Ливърпул на "Сан Сиро", като това включва мачове и с Милан.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Интер и Ливърпул