Дебютант загуби при -20°C в Шампионската лига

За първи път от десетилетие мач от турнира се игра в 17:30 ч.

В смразяващия студ в Казахстан Олимпиакос постигна първата си победа в Шампионската лига с 1:0 над дебютанта в турнира Кайрат Алмати. За първи път от 10 години насам мач от Шампионската лига стартира толкова рано.

Термометърът в Астана показваше -20 градуса по Целзий преди сблъсъка. С цел да предпази играчите от тежките метеорологични условия, за домакин на мача беше избрана "Астана Арена" заради отличните си условия срещу студа – покрив, който се затваря при нужда, и модерно отопление под тревата и в целия стадион.

Какво се случи?

Първото полувреме завърши при нулево равенство, но екшън не липсваше. През първата част защитата на гостите от южната ни съседка беше непробиваема. Олимпиакос не допусна нито един удар към вратата си, докато пред тази на домакините се откри истинска канонада. Въпреки многото положения, Темирлан Анарбеков под рамката на Кайрат направи три важни спасявания и не позволи резултатът да се промени.

Втората част продължи по същия начин – още пет спасявания от казахстанеца. Неизбежното се случи в последната третина от мача. 18 минути преди последния съдийски сигнал Желсон Мартинс донесе трите точки за Олимпиакос.

Това е първата победа за гърците в Шампионската лига, изстрелявайки ги до 26-о място, докато Кайрат се свлича до предпоследната позиция с едва 1 точка в актива си.

