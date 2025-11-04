Избра футбола пред мотора и сгреши жестоко (ВИДЕО)

Лорис Кариус - име, което феновете на Ливърпул ще помнят дълго

Лорис Кариус - сигурно не сте чували това име от доста време. Но със сигурност той е първият човек, който изниква в ума на феновете на Ливърпул, когато чуят за финала на Шампионската лига през 2018 г.

Кариус е роден на 22 юни 1993 г. в малкото германско градче Биберах. Баща му Харалд е искал синът му да стане състезател по мотокрос, но дядото на Лорис го пренасочил към футбола - решение, което впоследствие ще се окаже съдбоносно.

Първи стъпки

През 2009 г. преминава в академията на Манчестър Сити и играе за отборите до 18 и 21 години, но така и не успява да запише участие в първия отбор заради страхотните изяви на Джо Харт.

След това той се връща в Германия с отбора на Майнц и става най-младият вратар, който играе за тима в Бундеслигата. Кариус бързо се утвърждава под рамките на вратата и започва да привлича погледите на големите отбори.

Снимка: Getty Images

През сезон 2015/2016 той е избран за втория най-добър вратар в Бундеслигата след Мануел Нойер. Тогава идва и големият шанс. Ливърпул плаща 6,2 милиона евро, за да купи младия страж.

Престоят в Ливърпул и съдбоносният финал

Престоят му на "Анфийлд" обаче се оказва кошмар - по-голям, отколкото всеки един играч може да си представи. Лорис Кариус прави точно това, което не трябва - грешка след грешка. Имаше и моментни проблясъци и добри спасявания, но те бяха само една малка част от неговата игра.

Въпреки това обаче Юрген Клоп вярваше в него и му даваше шанс. До 26 май 2018 г. Клоп се довери на Кариус да бъде под рамките на вратата във финала на Шампионската лига срещу хегемона в турнира Реал Мадрид.

Снимка: Getty Images

Напрежението обаче бе прекалено голямо и Лорис Кариус се поддаде. Първо той изпрати топката в краката на Карим Бензема, който откри резултата. Ливърпул се върна бързо в срещата с гол на Садио Мане, но това не беше краят.

Изящно изпълнение на Гарет Бейл отново даде аванс на Реал, преди уелсецът да вкара и второто си попадение на финала. Той шутира от далечна дистанция и на пръв поглед ударът изглеждаше лесен за Кариус, но топката мина през ръцете му - 3:1 за "Кралския клуб".

Os erros de Loris Karius na final da Liga dos Campeões de 2018 contra o Real Madrid.



pic.twitter.com/yv52k2EUWb — Curiosidades PL (@CuriosidadesPRL) September 24, 2025

След този мач всичко за германеца тръгна стремглаво надолу. Критиките от фенове, медии и футболни специалисти съсипаха психиката на играча. Последваха неупешни престои в Бешикташ и Унион Берлин, след което той се върна в Англия с екипа на Нюкасъл.

Залезът на една кариера

Със "свраките" той записа само един мач - финал на Карабао Къп, загубен от Манчестър Юнaйтед. А единствената причина той да играе беше, че титулярният вратар Ник Поуп бе наказан, а вторият страж Мартин Дубравка нямаше право да играе, понеже вече бе записал минути с екипа именно на Юнайтед.

Снимка: Newcastle FC

И така стигаме до днес. На 32 години Кариус играе във второто ниво на Германия с отбора на Шалке. Една от малкото радости в живота му е красивата журналистка Дилета Леота, за която той се ожени и от която има дете.

А какво можеше да се случи, ако не беше онзи финал? Или друго - ако беше избрал мотора пред футболната топка?

Снимка: Getty Images

