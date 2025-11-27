Изгоненият Хари Кейн и хлапето, което не вкара: Какво казаха Жоро Попвасилев и Боби Борисов

26 ноември 2025 г. е исторически ден! Да, един срещу друг излязоха два от фаворитите за титлата в Шампионска лига Арсенал и Байерн Мюнхен, но този мач нямаше да е същият без тях - Боби Борисов и Жоро Попвасилев!

Двама от най-обичаните, най-обсъжданите, най-следените спортни коментатори у нас обединиха сили, за да предложат на зрителите на bTV Action и VOYO.BG нещо незабравимо!

Докато Арсенал и Байерн Мюнхен играеха на терена в Лондон, пред монитора в София Боби и Жоро нижеха коментар след коментар, които завинаги ще останат в списъка с бисерите.

Фенове

Трябва да признаем, че изборът им за коментатори на мача беше логичен. Попвасилев е фен на баварците от дете, а Боби никога не е крил, че симпатизира най-много на Арсенал.

Когато двамата се съберат в такъв напрегнат момент, няма как да очакваме друго, освен истинска емоция!

И те не ни разочароваха!

Бисерите

"В състава на Байерн Мюнхен, в центъра на атаката - Хари Кейн. На 8-годишна възраст го изгониха от школата на Арсенал, казаха му, че е дебел, че не е атлетичен. Той се завръща в мач срещу Арсенал", почти веднага започна в неподражаемия си стил Попвасилев.

"Не те видях... Да си го видял. Сам е! На левия фланг, на далечна греда има човек и той е непокрит! Вдигни му я тази топка! Ама не си Кимих", ядосваше се ветеранът в спортния коментар.

Снимка: Reuters

"Това бил първият гол, допуснат от Арсенал в Шампионска лига пред този сезон. Чакай малко, вие срещу кого играхте досега?! Все едно да нокаутирате четири умрели котки", започна заяждането си Жоро.

"Не знам дали Диего Симеоне ще се съгласи с теб", доста по-обран в изказа бе Боби.

До мача с Байерн, Арсенал бе победил Атлетик Билбао (2:0), Олимпиакос (2:0), Атлетико Мадрид (4:0), Славия Прага (3:0).

Емоция в действията

И докато Жоро залагаше на думи, то Боби - краен победител в този коментаторски сблъсък, след като Арсенал надви с 3:1 Байерн, залагаше на действия.

Ако си мислите, че футбол се коментира спокойно седнал на стол, с поглед вперен в екрана, жестоко се лъжете!

Снимка: Reuters

Целувки, скачане, вдигане на ръце... Пълен арсенал от емоции видяхме от Боби Борисов по време на победата!

Победителят

Ако си мислите, че това съперничество свършва до тук, ще ви зарадваме с новината, че то започна с облог!

А какъв беше той и как и къде ще видим отново двамата коментатори? Вижте във видеото ни в "Инстаграм":

