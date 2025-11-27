bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Изгоненият Хари Кейн и хлапето, което не вкара: Какво казаха Жоро Попвасилев и Боби Борисов

Вижте ексклузивни кадри зад кадър на коментаторите на Арсенал - Байерн Мюнхен

26 ноември 2025 г. е исторически ден! Да, един срещу друг излязоха два от фаворитите за титлата в Шампионска лига Арсенал и Байерн Мюнхен, но този мач нямаше да е същият без тях - Боби Борисов и Жоро Попвасилев!

Двама от най-обичаните, най-обсъжданите, най-следените спортни коментатори у нас обединиха сили, за да предложат на зрителите на bTV Action и VOYO.BG нещо незабравимо! 

Докато Арсенал и Байерн Мюнхен играеха на терена в Лондон, пред монитора в София Боби и Жоро нижеха коментар след коментар, които завинаги ще останат в списъка с бисерите. 

Фенове

Трябва да признаем, че изборът им за коментатори на мача беше логичен. Попвасилев е фен на баварците от дете, а Боби никога не е крил, че симпатизира най-много на Арсенал. 

Когато двамата се съберат в такъв напрегнат момент, няма как да очакваме друго, освен истинска емоция! 

И те не ни разочароваха!

Бисерите

"В състава на Байерн Мюнхен, в центъра на атаката - Хари Кейн. На 8-годишна възраст го изгониха от школата на Арсенал, казаха му, че е дебел, че не е атлетичен. Той се завръща в мач срещу Арсенал", почти веднага започна в неподражаемия си стил Попвасилев. 

"Не те видях... Да си го видял. Сам е! На левия фланг, на далечна греда има човек и той е непокрит! Вдигни му я тази топка! Ама не си Кимих", ядосваше се ветеранът в спортния коментар. 

Снимка: Reuters

"Това бил първият гол, допуснат от Арсенал в Шампионска лига пред този сезон. Чакай малко, вие срещу кого играхте досега?! Все едно да нокаутирате четири умрели котки", започна заяждането си Жоро. 

"Не знам дали Диего Симеоне ще се съгласи с теб", доста по-обран в изказа бе Боби. 

До мача с Байерн, Арсенал бе победил Атлетик Билбао (2:0), Олимпиакос (2:0), Атлетико Мадрид (4:0), Славия Прага (3:0). 

Емоция в действията

И докато Жоро залагаше на думи, то Боби - краен победител в този коментаторски сблъсък, след като Арсенал надви с 3:1 Байерн, залагаше на действия.

Ако си мислите, че футбол се коментира спокойно седнал на стол, с поглед вперен в екрана, жестоко се лъжете! 

Снимка: Reuters

Целувки, скачане, вдигане на ръце... Пълен арсенал от емоции видяхме от Боби Борисов по време на победата! 

Победителят

Ако си мислите, че това съперничество свършва до тук, ще ви зарадваме с новината, че то започна с облог

А какъв беше той и как и къде ще видим отново двамата коментатори? Вижте във видеото ни в "Инстаграм":

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by bTV Sport (@btvsport)

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Арсенал и Байерн Мюнхен

Арсенал
Арсенал
3 : 1
Байерн Мюнхен
Байерн Мюнхен
40%
Притежание на топката
60%
11
Точни удари
8
1
Неточни удари
0
40
Опасни атаки
24
16
Нарушения
13
6
Корнери
1
2
Засади
0
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: Emirates Stadium

Състави

1
12 2 3 49
10 36 41
7 23 19
9
17 42 7
6 45
44 2 4 27
1
Дейвид Рая 1 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Кристианска комар 3 Кристианска комар
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Еберечи Езе 10 Еберечи Езе
Мартин Зубименди 36 Мартин Зубименди
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Букайо Сака 7 Букайо Сака
Микел Мерино 23 Микел Мерино
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Мануел Нойер 1 Мануел Нойер
Йосип Станишич 44 Йосип Станишич
Дайот Упамекано 2 Дайот Упамекано
Джонатан Тах 4 Джонатан Тах
Конрад Лаймер 27 Конрад Лаймер
Джошуа Кимич 6 Джошуа Кимич
Александър Павлович 45 Александър Павлович
Майкъл Олиз 17 Майкъл Олиз
42
Серж Гнабри 7 Серж Гнабри
Хари Кейн 9 Хари Кейн
Тагове:

арсенал шампионска лига коментар байерн мюнхен борислав борисов георги попвасилев хари кейн Жоро Попвасилев боби борисов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

От финал в КЕШ до борба за оцеляване

От финал в КЕШ до борба за оцеляване
Може ли Лудогорец най-после да победи испански отбор? (АНКЕТА)

Може ли Лудогорец най-после да победи испански отбор? (АНКЕТА)
Арсенал натупа Байерн в спектакъл на

Арсенал натупа Байерн в спектакъл на "Емирейтс" (ВИДЕО)
Ще продължи ли победната си серия ПАОК без Десподов?

Ще продължи ли победната си серия ПАОК без Десподов?

Ще издържи ли непробиваемата крепост на Астън Вила нов удар?

Ще издържи ли непробиваемата крепост на Астън Вила нов удар?

Последни новини

Ще издържи ли непробиваемата крепост на Астън Вила нов удар?

Ще издържи ли непробиваемата крепост на Астън Вила нов удар?
Ще продължи ли победната си серия ПАОК без Десподов?

Ще продължи ли победната си серия ПАОК без Десподов?

Време е! България започва похода си към еврофиналите с мач срещу Армения

Време е! България започва похода си към еврофиналите с мач срещу Армения

Може ли Лудогорец най-после да победи испански отбор? (АНКЕТА)

Може ли Лудогорец най-после да победи испански отбор? (АНКЕТА)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV