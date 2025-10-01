bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
„Ливърпул играе баскетбол, пада като аматьор!“

Две загуби за 48 часа, половин милиард на вятъра

Шампионът е в пълен колапс! Ливърпул изглежда като пародия на отбора, който вдигна титлата миналия сезон. След новото унизително поражение от Галатасарай в Шампионската лига, клубната легенда Джейми Карагър избухна – и думите му разтърсиха „червения“ лагер.

Това не е футбол. Това е баскетбол! Лудо тичане напред-назад без грам мозък и дисциплина. Големите отбори не изглеждат така жалко!“, отряза Карагър в ефир.

Снимка: Reuters

Втори провал за два дни – първо паднаха от Кристъл Палас, а сега и в Истанбул след гол от дузпа на Виктор Осимен. Половин милиард евро хвърлени за нови имена – ефектът? Почти нулев.

Карагър не спести критики и към треньора Арне Слот

„Без баланс, без контрол, без идеи! Младият Вирц се справя добре, но и той не бива да е титуляр в такъв хаос. Няма структура, няма лидерство.“

ФИФА с плашещи данни за трансферите това лято

Феновете беснеят в мрежите – искат нов вратар, нови защитници, всичко ново! Но според Карагър проблемът е по-дълбок: „Не е до трансфери. Това е криза на идентичността. Този Ливърпул е без облик. Ако Слот не намери начин да спре този цирк, титлата вече е мираж.“

От величие до подигравка – дали „червената“ драма е едва в началото...?

Арне, какво става? Втора поредна загуба! (ВИДЕО)
Галатасарай
срещу
Ливърпул
30.09.2025 22:00
