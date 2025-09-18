Маркъс Рашфорд приземи "свраките" в Шампионската лига

Барселона се измъчи, но победи Нюкасъл като гост и стартира с успех в Шампионската лига. Маркъс Рашфорд се превърна в герой за каталунците, като се отчете с два гола, а за домакините точен бе Антъни Гордън.

Шоуто на Рашфорд

Маркъс Рашфорд стартира за Барселона, като се превърна в едва вторият англичанин в историята на Барселона с мач е евротурнирите след Гари Линекер и първият, който записва минути срещу клуб от Острова.

Нюкасъл започна силно мача с бързи атаки, но така и не намираше целта. До средата на първото полувреме изглеждаше все едно има само един отбор на терена и това е Нюкасъл.

Снимка: Reuters

Точно когато Барселона започна да атакува, "свраките" създадоха най-чистото си положение. Антъни Еланга показа експлозивния си спринт и надбяга Роналд Араухо. След това подаде успоредно на голлинията към Харви Барнс, чийто удар бе спасен от Хуан Гарсия.

Постепенно Барселона започна да натиска и в 34' се настани в наказателното поле на Нюкасъл. След поредица от удари нямаше такъв, който да застраши достатъчно вратата на Ник Поуп.

Интересно е да се отбележи, че Френки де Йонг и Педри общо имат с един пас по-малко отколкото целия отбор на Нюкасъл през първото полувреме. А нидерландецът има 100% успеваемост при подаванията.

Снимка: Reuters

Втората част отното започна с натиск на домакините. Въпреки това обаче Барселона излее напред в резултата.

Жул Кунде центрира около точката на дузпата, където бе непокритият Маркъс Рашфорд, който с глава не остави шансове на Ник Поуп и отбеляза първото попадение за каталунците в новия сезон на Шампионската лига.

Няколко минути по-късно неизбежното се случи и Барселона поведе с 2:0 с ювелирно изпълнение на Маркъс Рашфорд. След изчистване топката попадна в краката му. Той финтира футболист в "черно-бяло" и от границата на наказателното поле вкара един от головете на сезона.

Снимка: Reuters

Това е седми гол на английския национал срещу Нюкасъл във всички турнири, като единствено на Лестър е вкарвал повече - 8.

В 90' Нюкасъл най-после реши да отговори чрез Антъни Гордън, който успешно засече подаване на Джейкъб Мърфи.

В седемте добавени минути положения имаше и пред двете врати, но резултатът се запази 1:2.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Нюкасъл и Барселона