Маркъс Рашфорд приземи "свраките" в Шампионската лига

Барселона се измъчи, но стигна до успех над Нюкасъл

Маркъс Рашфорд приземи "свраките" в Шампионската лига
Reuters

Маркъс Рашфорд се превърна в герой за каталунците, като се отчете с два гола, а за домакините точен бе Антъни Гордън. 

Шоуто на Рашфорд

Маркъс Рашфорд стартира за Барселона, като се превърна в едва вторият англичанин в историята на Барселона с мач е евротурнирите след Гари Линекер и първият, който записва минути срещу клуб от Острова.

Нюкасъл започна силно мача с бързи атаки, но така и не намираше целта. До средата на първото полувреме изглеждаше все едно има само един отбор на терена и това е Нюкасъл.

Снимка: Reuters

Точно когато Барселона започна да атакува, "свраките" създадоха най-чистото си положение. Антъни Еланга показа експлозивния си спринт и надбяга Роналд Араухо. След това подаде успоредно на голлинията към Харви Барнс, чийто удар бе спасен от Хуан Гарсия.

Постепенно Барселона започна да натиска и в 34' се настани в наказателното поле на Нюкасъл. След поредица от удари нямаше такъв, който да застраши достатъчно вратата на Ник Поуп.

Интересно е да се отбележи, че Френки де Йонг и Педри общо имат с един пас по-малко отколкото целия отбор на Нюкасъл през първото полувреме. А нидерландецът има 100% успеваемост при подаванията.

Снимка: Reuters

Втората част отното започна с натиск на домакините. Въпреки това обаче Барселона излее напред в резултата.

Жул Кунде центрира около точката на дузпата, където бе непокритият Маркъс Рашфорд, който с глава не остави шансове на Ник Поуп и отбеляза първото попадение за каталунците в новия сезон на Шампионската лига.

Няколко минути по-късно неизбежното се случи и Барселона поведе с 2:0 с ювелирно изпълнение на Маркъс Рашфорд. След изчистване топката попадна в краката му. Той финтира футболист в "черно-бяло" и от границата на наказателното поле вкара един от головете на сезона.

Снимка: Reuters

Това е седми гол на английския национал срещу Нюкасъл във всички турнири, като единствено на Лестър е вкарвал повече - 8.

В 90' Нюкасъл най-после реши да отговори чрез Антъни Гордън, който успешно засече подаване на Джейкъб Мърфи. 

В седемте добавени минути положения имаше и пред двете врати, но резултатът се запази 1:2. 

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Нюкасъл и Барселона

Нюкасъл
Нюкасъл
1 : 2
Барселона
Барселона
36%
Притежание на топката
64%
7
Точни удари
14
3
Неточни удари
5
52
Опасни атаки
53
11
Нарушения
12
6
Корнери
4
3
Засади
0
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: St. James' Park

Състави

1
2 5 33 21
39 8 7
20 10 11
9
11 16 14
21 8
23 4 5 18
13
Ник Поуп 1 Ник Поуп
Киърън Трипиър 2 Киърън Трипиър
Фабиан Шер 5 Фабиан Шер
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Валентино Ливраменто 21 Валентино Ливраменто
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Джоелинтън 7 Джоелинтън
Антъни Еланга 20 Антъни Еланга
Антъни Гордън 10 Антъни Гордън
Харви Барнс 11 Харви Барнс
Джоан Гарсия 13 Джоан Гарсия
Жул Кунде 23 Жул Кунде
Роналд Араухо 4 Роналд Араухо
Пау Кубарси Паредес 5 Пау Кубарси Паредес
Жерар Мартин 18 Жерар Мартин
Френки де Йонг 21 Френки де Йонг
Педри 8 Педри
Рафиня 11 Рафиня
Фермин Лопес Марин 16 Фермин Лопес Марин
Маркъс Рашфорд 14 Маркъс Рашфорд
Робърт Левандовски 9 Робърт Левандовски
Тагове:

футбол барселона шампионска лига нюкасъл гари линекер каталунци голове свраки маркъс рашфорд

