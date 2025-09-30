На 8000 км от Мадрид: Реал унижи дебютанта Кайрат

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Реал Мадрид пропътува над 8000 км, за да победи дебютанта в Шампионската лига Кайрат Алмати. Килиан Мбапе се отчете с хеттрик, а Едуардо Камавинга и Браим Диас добавиха по един гол за крайното 0:5.

Шоуто на Мбапе

Като по традиция, Реал Мадрид поведе от дузпа в 26'. Младият талант Франко Мастантуоно бе препънат в наказатлното поле от вратаря на домакините.

Снимка: Reuters

Точен от бялата точка бе Килиан Мбапе. Десет минути по-късно французинът можеше да удвои резултата, но пропусна от близка дистанция.

Вторият гол на Мбапе не закъсня. Само няколко минути след началото на второто полувреме, нападателят елегантно прехвърли вратаря на Кайрат, след като бе изведен зад гърба на защитата.

След това обаче казахстанският отбор се активизира и създаде 2 опасни положения в близост до вратата на Тибо Куртоа.

Снимка: Reuters

В 58' Мбапе можеше да вкара хеттрик след великолепна комбинация с Винисиус. Ударът му обаче бе нетипично встрани от вратата.

В 67' Кайрат също получи право на дузпа, след единоборство между крилото на домакините Валери Громико и Дани Себайос. След дълго преглеждане с VAR главният рефер отмени първоначалното си решение.

И точно когато футболистите на Кайрат си помислиха, че може евентуално да измъкнат нещо от срещата, Килиан Мбапе реализира третия си гол. Така французинът достигна кота 60 в Шампионската лига.

Това беше и четвърти хеттрик за нападателя, като интересното е, че 3 от тези 4 хеттрика са в гостувания. 

Снимка: Reuters

Резултатът стана разгромен в 83', когато Едуардо Камавинга засече с глава центриране на Родриго. В добавеното време и резервата Браим Диас се отчете с попадение. 

