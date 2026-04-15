НА ЖИВО: Арсенал - Спортинг Лисабон (0:0)

48' - Спортинг продължава да гони изравнителното попадение! Страхотно включване от левия бек на гостите Араухо, чийто удар облиза страничната греда.

45' - Начало на втората част.

Край на първата част. Остават 45 минути, в които ще бъде репено всичко. Преднината на Арсенал все още е крехка, едва 1 попадение дели двата отбора, а с течение на времето Спортинг стават все по-опасни.

43' - ГРЕДА ЗА СПОРТИНГ ЛИСАБОН! Джени Катамо разтресе страничния стълб след перфектен пас на Гонсалес по дължината на наказателното поле.

Снимка: Reuters

40' - Огромна грешка на Давид Рая, която обаче се оказа ненаказана! Испанецът подари топката на Суарес без да бъде обезпокояван, но нападателят не успя да отиграе добре топката.

26' - Страхотна намеса на Гонасало Инасио като последен в защита попречи на Гьокереш да отправи удар от опасна дистанция.

Снимка: Reuters

19' - Опасен удар на Виктор Гьокереш от границата на наказателното поле, но топката мина над напречната греда.

15' - Без промяна в резултата. Няма голове, нито положения. В другия четвъртфинал обаче драмата е пълна - 1:1 още преди десетата минута - направо може да превключите от тук.

7' - Първи корнер за Арсенал. Изненадващо нямаше попадение.

1' - Начало на мача!

СТАРТОВИ СЪСТАВИ

ПРЕВЮ

Арсенал и Спортинг оставиха всичко за втория мач. С минимален аванс „артилеристите“ приемат португалския първенец с цел да достигнат до втори пореден полуфинал в Шампионската лига.

Надеждите на Арсенал да спечели първата си титла във Висшата лига от 22 години насам понесоха сериозен удар миналия уикенд, след като тимът загуби с 1:2 у дома от Борнемут, а Манчестър Сити не се поколеба и намали разликата до 6 точки, като има и мач по-малко.

Това беше трето поражение в последните четири мача във всички турнири за състава на Микел Артета, като очакваните голове от игра (xG) - едва 0.19 - вторият най-нисък показател на отбора в домакински мач от Висшата лига.

Арсенал ще търси бърз отговор, като се класира за полуфиналите. Тимът на Микел Артета води с 1:0 след първия мач, решен от късен гол на Кай Хаверц.

„Артилеристите“ са стабилни срещу португалски отбори - само 1 загуба в последните 12 мача. Спортинг обаче е силен срещу английски тимове - 9 победи от 10 елиминации.

Арсенал е непобеден в Шампионската лига този сезон (10 победи, 1 равен) и е спечелил всичките си 5 домакинства. Отборът на Микел Артета почти винаги продължава напред след победа като гост в първия мач (17 от 18 случая) и има само 1 загуба в последните си 23 европейски домакинства.

Спортинг има трудна задача. За да продължи, трябва да повтори минимална победа като гост, но формата му в Европа навън е слаба – само 1 победа в последните 8 мача.

Макар че има добри резултати като цяло далеч от дома, разликата в класите тук е сериозна. Още един лош знак: португалските отбори са загубили последните си 9 четвъртфинала в Шампионската лига.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Арсенал и Спортинг Лисабон