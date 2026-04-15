НА ЖИВО: Арсенал - Спортинг Лисабон (0:0)

48' - Спортинг продължава да гони изравнителното попадение! Страхотно включване от левия бек на гостите Араухо, чийто удар облиза страничната греда. 

45' - Начало на втората част.

Край на първата част. Остават 45 минути, в които ще бъде репено всичко. Преднината на Арсенал все още е крехка, едва 1 попадение дели двата отбора, а с течение на времето Спортинг стават все по-опасни.

43' - ГРЕДА ЗА СПОРТИНГ ЛИСАБОН! Джени Катамо разтресе страничния стълб след перфектен пас на Гонсалес по дължината на наказателното поле.

40' - Огромна грешка на Давид Рая, която обаче се оказа ненаказана! Испанецът подари топката на Суарес без да бъде обезпокояван, но нападателят не успя да отиграе добре топката.

26' - Страхотна намеса на Гонасало Инасио като последен в защита попречи на Гьокереш да отправи удар от опасна дистанция.

19' - Опасен удар на Виктор Гьокереш от границата на наказателното поле, но топката мина над напречната греда.

15' - Без промяна в резултата. Няма голове, нито положения. В другия четвъртфинал обаче драмата е пълна - 1:1 още преди десетата минута - направо може да превключите от тук.

7' - Първи корнер за Арсенал. Изненадващо нямаше попадение. 

1' - Начало на мача!

Арсенал и Спортинг оставиха всичко за втория мач. С минимален аванс „артилеристите“ приемат португалския първенец с цел да достигнат до втори пореден полуфинал в Шампионската лига.

Гледайте реванша в Лондон от 22:00 пряко по RING и онлайн на VOYO.BG.

Надеждите на Арсенал да спечели първата си титла във Висшата лига от 22 години насам понесоха сериозен удар миналия уикенд, след като тимът загуби с 1:2 у дома от Борнемут, а Манчестър Сити не се поколеба и намали разликата до 6 точки, като има и мач по-малко.

Това беше трето поражение в последните четири мача във всички турнири за състава на Микел Артета, като очакваните голове от игра (xG) - едва 0.19 - вторият най-нисък показател на отбора в домакински мач от Висшата лига.

Арсенал ще търси бърз отговор, като се класира за полуфиналите. Тимът на Микел Артета води с 1:0 след първия мач, решен от късен гол на Кай Хаверц.

„Артилеристите“ са стабилни срещу португалски отбори - само 1 загуба в последните 12 мача. Спортинг обаче е силен срещу английски тимове - 9 победи от 10 елиминации.

Арсенал е непобеден в Шампионската лига този сезон (10 победи, 1 равен) и е спечелил всичките си 5 домакинства. Отборът на Микел Артета почти винаги продължава напред след победа като гост в първия мач (17 от 18 случая) и има само 1 загуба в последните си 23 европейски домакинства.

Спортинг има трудна задача. За да продължи, трябва да повтори минимална победа като гост, но формата му в Европа навън е слаба – само 1 победа в последните 8 мача.

Макар че има добри резултати като цяло далеч от дома, разликата в класите тук е сериозна. Още един лош знак: португалските отбори са загубили последните си 9 четвъртфинала в Шампионската лига.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Арсенал и Спортинг Лисабон

Арсенал
0 : 0
Спортинг Лисабон
54%
Притежание на топката
46%
3
Точни удари
4
5
Неточни удари
0
32
Опасни атаки
16
3
Нарушения
7
3
Корнери
1
0
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Дейвид Рая
Кристианска комар
Уилям Салиба
Габриел
Пиеро Хинкапие Рейна
Мартин Зубименди
Деклан Райс
Нони Мадуеке
Еберечи Езе
Мартинели
Виктор Гьокерес
Руи Силва
Едуардо Куарешма
Усман Диоманде
Гонсало Бернардо Инасио
М. Араухо
Мортен Хюлманд
Хидемаса Морита
Джини
Франсиско Тринкао
Поте
Луис Хавиер Суарес
Най - важното

Арда спъна Лудогорец за радост на Левски

Арда спъна Лудогорец за радост на Левски
Убиха съдия по време на футболен мач

Убиха съдия по време на футболен мач
Смяна на властта в баскетбола (ВИДЕО)

Смяна на властта в баскетбола (ВИДЕО)
Човекът, за който няма тайни във футбола, не може да си намери гадже

Човекът, за който няма тайни във футбола, не може да си намери гадже

Последни новини

Арда спъна Лудогорец за радост на Левски

Арда спъна Лудогорец за радост на Левски
live
НА ЖИВО: Байерн Мюнхен - Реал Мадрид (2:3)

НА ЖИВО: Байерн Мюнхен - Реал Мадрид (2:3)
Убиха съдия по време на футболен мач

Убиха съдия по време на футболен мач
Анализаторите в Англия: Имаше дузпа за Ливърпул

Анализаторите в Англия: Имаше дузпа за Ливърпул
