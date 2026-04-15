НА ЖИВО: Байерн Мюнхен - Реал Мадрид (2:3)

Следете с нас на живо зрелището от четвъртфиналите на Шампионската лига

Второ полувреме

КРАЙ НА ПЪРВОТО ПОЛУВРЕМЕ! РЕАЛ ВОДИ С 3:2 НА "АЛИАНЦ АРЕНА"! ШОУТО Е ПЪЛНО!

43' - ГООООООООООЛ ЗА РЕАЛ! Винисиус успя да се измъкне от Станишич на фланга и навлезе навътре към наказателното поле, където намери Килиан Мбапе в коридор и французинът остана сам срещу Нойер, за да отбележи 15-ия си гол в Шампионската лига през този сезон!

41' - Греда за Реал! Веднага след изравнителния гол на баварците Браим Диас подаде към Вини, който със силен удар уцели горната греда.

38' - ГООООООООООЛ ЗА БАЙЕРН! Хари Кейн изравнява резултата след като беше изтърван от защитата в бяло. Дайо Упамекано направи рейд в половината на Реал и подаде към Кейн, който като хиена в наказателното поле изигра ситуацията и изравни!

29' - ГООООООООООЛ ЗА РЕАЛ! Арда Гюлер отново е в прегръдките на своите съотборници след невероятно изпълнение на пряк свободен удар. Турският национал пласира топката по такъв начин, че Нойер се разтегна максимално и пак не успя да я извади от вратата си!

15' - Вихрено начало на мача! Убийствено темпо на игра, за разлика от другия четвъртфинал между Арсенал и Спортинг Лисабон, където резултатът е 0:0. 

6' - ГООООООООООЛ ЗА БАЙЕРН! Йошуа Кимих центрира от корнер, който беше заучено положение и на голлинията Александър Павлович просто постави главата си и топката влетя в мрежата на Андрий Лунин, който отблизо изгледа ситуацията!

1' - ГОООООООООЛ ЗА РЕАЛ! Не бяха изминали и 40 секунди игра, когато Реал заличи преднината на Байерн. Груба грешка на Мануел Нойер, който подаде на Арда Гюлер и той от далечна дистанция вкара на празна врата!

1' - Начало на мача.

Първо полувреме

Стартови състави

ПРЕВЮ

Днес в Германия ще бъде горещо! Но не заради времето, а заради четвъртфиналния мач реванш между Байерн Мюнхен и Реал Мадрид. Баварците победиха с 2:1 в първия мач на "Сантяго Бернабеу".

Байерн продължава своето безупречно представяне както в Шампионската лига, така и в Бундеслигата, след като постигна победа през уикенда с 5:0 над изпадащия Санкт Паули и почти докосва титлата в Германия. Главна цел на Венсан Компани обаче е да спечели Шампионската лига, като баварците са на крачка от полуфиналите, където при успех ще се изправят срещу ПСЖ, който отстрани Ливърпул.

Клубът от Мюнхен е в страховита серия - 15 мача без загуба във всички турнири и 22 победи в последните 28 домакински мача в Шампионската лига. Въпреки това, загубата с 1:2 от Интер в същия етап на Турнира на богатите през миналия сезон е като обеца на ухото за Байерн.

От своя страна, Реал Мадрид се намира в трудна ситуация, след като за втори пореден сезон претърпя домакинска загуба с 1:2 в първия четвъртфинален мач на Шампионската лига. Макар и в изоставаща позиция, не е разумно да отписваме 15-кратния носител на трофея.

Мениджърът на тима - Алваро Арбелоа, остава уверен, че отборът му има шанс за обрат и може да обърне резултата в своя полза. Статистиката обаче не е на страната на мадридчани. В последните си 7 европейски двубоя, в които губят първия мач у дома, само веднъж успяват да продължат напред.

Дали сега не е време Килиан Мбапе и компания да се развихрят на "Алианц Арена" или на стадиона на Байерн ще звучи култовата победна музика? Гледайте зрелището Реал - Байерн пряко по bTV Action и на дигиталната платформа VOYO.BG от 22:00 ч.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Байерн Мюнхен и Реал Мадрид

Байерн Мюнхен
2 : 3
Реал Мадрид
66%
Притежание на топката
34%
7
Точни удари
3
3
Неточни удари
2
36
Опасни атаки
10
4
Нарушения
2
7
Корнери
0
1
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-4-2
Стадион:

Състави

1
44 2 4 27
6 45
17 7 14
9
10 7
21 5 8 15
12 3 22 23
13
Мануел Нойер 1 Мануел Нойер
Йосип Станишич 44 Йосип Станишич
Дайот Упамекано 2 Дайот Упамекано
Джонатан Тах 4 Джонатан Тах
Конрад Лаймер 27 Конрад Лаймер
Джошуа Кимич 6 Джошуа Кимич
Александър Павлович 45 Александър Павлович
Майкъл Олиз 17 Майкъл Олиз
Серж Гнабри 7 Серж Гнабри
Луис Диас 14 Луис Диас
Хари Кейн 9 Хари Кейн
Андрий Лунин 13 Андрий Лунин
Трент Александър-Арнолд 12 Трент Александър-Арнолд
Едер Милитао 3 Едер Милитао
Антонио Рюдигер 22 Антонио Рюдигер
Ферланд Менди 23 Ферланд Менди
Брахим Диас 21 Брахим Диас
Джуд Белингам 5 Джуд Белингам
Федерико Валверде 8 Федерико Валверде
Арда Гюлер 15 Арда Гюлер
Килиан Мбапе 10 Килиан Мбапе
Виниций Джуниор 7 Виниций Джуниор
