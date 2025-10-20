bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Няма топла вода на "Емиратс"!

На стадион за над 600 милиона паунда

Няма топла вода на "Емиратс"!

Стадионът „Емиратс“ — гордостта на Арсенал, храм на модерния футбол, символ на лукса и технологиите — днес се превърна в място, където цивилизацията очевидно е свършила... поне що се отнася до топлата вода.

След следобедната си тренировка, играчите на Атлетико Мадрид останаха изненадани: няма топла вода в съблекалните. Да, правилно прочетохте — не бойкот, не терористична заплаха, не саботаж от фенове на Реал, а обикновената липса на нещо, което всеки мотел предлага и дори камериерките са усмихнати.

"Помислихме, че се шегуват“

Момчетата на Диего Симеоне, мокри от дъжда и тренировката, се оказаха принудени да се качат в автобуса и да се върнат в хотела, за да вземат душ. „Казаха ни, че няма топла вода. Помислихме, че се шегуват“, коментира анонимен източник от отбора, цитиран от Marca.

Футболът никога повече няма да е същият!

Разгневени и с посинели устни, от лагера на Атлетико подадоха официална жалба до УЕФА, настоявайки организацията да обърне внимание за състоянието на стадион, оценен на над 600 милиона паунда.

