Стадионът „Емиратс“ — гордостта на Арсенал, храм на модерния футбол, символ на лукса и технологиите — днес се превърна в място, където цивилизацията очевидно е свършила... поне що се отнася до топлата вода.

След следобедната си тренировка, играчите на Атлетико Мадрид останаха изненадани: няма топла вода в съблекалните. Да, правилно прочетохте — не бойкот, не терористична заплаха, не саботаж от фенове на Реал, а обикновената липса на нещо, което всеки мотел предлага и дори камериерките са усмихнати.

"Помислихме, че се шегуват“

Момчетата на Диего Симеоне, мокри от дъжда и тренировката, се оказаха принудени да се качат в автобуса и да се върнат в хотела, за да вземат душ. „Казаха ни, че няма топла вода. Помислихме, че се шегуват“, коментира анонимен източник от отбора, цитиран от Marca.

Разгневени и с посинели устни, от лагера на Атлетико подадоха официална жалба до УЕФА, настоявайки организацията да обърне внимание за състоянието на стадион, оценен на над 600 милиона паунда.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK