Симеоне и Атлетико на пътя на Арсенал към победа №100

Сблъсък, в който никой не знае какво ще се случи! Арсенал приема Атлетико Мадрид в Лондон тази вечер със самочувствието на лидер във Висшата лига, но ще се опита да счупи каръка срещу гостите от испанската столица – тимът на Микел Артета никога в историята си не е побеждавал "дюшекчиите".

Победа №100

Арсенал преследва победа №100 в Шампионската лига! Исторически погледнато противникът изглежда удобен, но в никакъв случай лесен. „Топчиите“ са единствения отбор в Шампионска лига, който е постигнал 6 поредни победи срещу испански клубове, побеждавайки Реал Мадрид, Севиля и Жирона.

Снимка: Getty Images

В трите им срещи досега обаче, „топчиите“ никога не са побеждавали тима от испанската столица - Атлетико излиза победител в два от случаите.

В Шампионската лига Арсенал е безгрешен с две поредни победи с 2:0 над Атлетико Билбао и Олимпиакос, а в английската Висша лига единствената им грешна стъпка бе загубата с 0:1 от Ливърпул в третия кръг на първенството.

Снимка: Getty Images

Трудностите на английска земя

От своя страна „дюшекчиите“ никога не са постигали успех в груповата фаза на Шампионска лига над английски съперник като гост – 5 мача, 3 загуби и 2 равенства. Задачата на Диего Симеоне е още по-трудна, имайки в предвид, че той се изправя срещу Арсенал – единственият отбор, заедно с Интер, който не е допускал гол този сезон в Турнира на богатите.

Снимка: Getty Images

Освен това лондончани допускат най-малко шансове пред вратата си този сезон в Шампионската лига. Те са на първо място с най-малък показател очаквани голове срещу тях(xG) – 0,85.

Сравнение

Сравнявайки двата отбора, трудно е да не се забележат приликите между тях. Арсенал е третият най-успешен клуб в Англия с 13 титли във Висшата лига, докато Атлетико Мадрид заема същата позиция в Испания с 11 спечелени трофея в Ла Лига. "Дюшекчиите" също така се нареждат на трето място сред испанските отбори по брой европейски отличия – общо 7. В това отношение Арсенал изостава, но за сметка на това е рекордьор по победи в турнира за Купата на ФА - 14.

Снимка: Getty Images

В последните 20 години "топчиите" завършват 14 пъти в топ 4, но не печелят титлата нито веднъж, докато Атлети не е в първата четворка едва 4 пъти и дори триумфира с титлата в два от случаите.

Според Transfermarkt съставът на Арсенал (€1,31 милиарда) е над два пъти по-скъп от този на мадридчани (€623 милиона), но се намира на по-ниска позиция в класацията на УЕФА на най-добрите отбори. Най-скъпият играч на лондончани е Букайо Сака, оценен на €140 милиона, а перлата на Атлетико е Хулиан Алварес, струващ €100 милиона.

