Студен душ за Монако след самолета-сауна

Брюж постигна лесна победа в Шампионска лига

Reuters

Самолетът-сауна явно не се оказа добър за отбора на Монако, който загуби гостуването си на Брюж с 1:4 в първия кръг от основната фаза на Шампионска лига.

Какво се случи?

Мачът започна доста интензивно, като още в 4' Брюж организира добра атака, а ударът на Христос Цолис мина покрай вратата.

Четири минути по-късно Монако получи дузпа след нарушение на вратаря Симон Миньоле. Бившият страж на Ливърпул обаче показа защо винаги е бил първи избор при 11-метровите наказателни удари. Той успя да спаси удара от бялата точка на Магнес Аклиуш, а след това си изкара жълт картон заради коментар към съдията.

Снимка: Reuters

Малко по-късно обаче Миньоле напусна принудително заради контузия.

Най-добрата ситуация през първото полувреме за Брюж дойде в 27', когато Николо Тресолди бе изведен сам срещу вратаря, но Филип Кьон бързо скъси ъгъла и спаси.

В 32' Брюж най-накрая откри резултата след няколко чисти положения. Капитанът Ханс Ванакен матира цялата защита на Монако с един пас и Тресолди този път бе безкомпромисен.

Снимка: Reuters

Седем минути по-късно резултатът стана 2:0 за домакините. След разбъркване в наказателното поле Рафаел Ониедика добави топката във вратата.

А до края на полувремето Брюж вкара и трето попадение. Автор бе Ванакен, който със страхотен удар от воле пласира топката неспасяемо до гредата.

През второто полувреме темпото спадна и нямаше опасни положения до 75', когато Мамаду Диакон направи вечерта на Монако още по-тежка.

Снимка: Reuters

В 90+2' французите стигнаха до почетното попадение след комбинация между Такуми Минамино и Ансу Фати, при която преотстъпеният от Барселона футболист отправи безпощаден удар. 

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Брюж и Монако

Брюж
Брюж
4 : 1
Монако
Монако
49%
Притежание на топката
51%
20
Точни удари
6
6
Неточни удари
7
46
Опасни атаки
36
11
Нарушения
9
4
Корнери
5
0
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-2-2-2
Стадион: Jan Breydelstadion

Състави

22
64 4 44 14
25 15
9 20 8
7
18 14
11 6
23 15
2 3 13 12
16
Симон Миньоле 22 Симон Миньоле
К. Сабе 64 К. Сабе
Хоел Леандро Ордонес Гереро 4 Хоел Леандро Ордонес Гереро
Брандън Мечеле 44 Брандън Мечеле
Бьорн Майер 14 Бьорн Майер
А. Станкович 25 А. Станкович
Рафаел Нвадике 15 Рафаел Нвадике
К. Борхес 9 К. Борхес
Ханс Ванакен 20 Ханс Ванакен
Христос Цолис 8 Христос Цолис
7
Филип Кьон 16 Филип Кьон
Вандерсон де Оливейра Кампос 2 Вандерсон де Оливейра Кампос
Ерик Дайър 3 Ерик Дайър
Кристиан Мауиса Елеби 13 Кристиан Мауиса Елеби
Кайо Енрике 12 Кайо Енрике
23
Ламин Камара 15 Ламин Камара
Магнес Аклиуш 11 Магнес Аклиуш
Денис Закария 6 Денис Закария
Такуми Минамино 18 Такуми Минамино
Мика Биевет 14 Мика Биевет
Тагове:

футбол шампионска лига монако брюж Симон Миньоле Ансу Фати ханс ванакен

