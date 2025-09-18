Студен душ за Монако след самолета-сауна

Самолетът-сауна явно не се оказа добър за отбора на Монако, който загуби гостуването си на Брюж с 1:4 в първия кръг от основната фаза на Шампионска лига.

Какво се случи?

Мачът започна доста интензивно, като още в 4' Брюж организира добра атака, а ударът на Христос Цолис мина покрай вратата.

Четири минути по-късно Монако получи дузпа след нарушение на вратаря Симон Миньоле. Бившият страж на Ливърпул обаче показа защо винаги е бил първи избор при 11-метровите наказателни удари. Той успя да спаси удара от бялата точка на Магнес Аклиуш, а след това си изкара жълт картон заради коментар към съдията.

Снимка: Reuters

Малко по-късно обаче Миньоле напусна принудително заради контузия.

Най-добрата ситуация през първото полувреме за Брюж дойде в 27', когато Николо Тресолди бе изведен сам срещу вратаря, но Филип Кьон бързо скъси ъгъла и спаси.

В 32' Брюж най-накрая откри резултата след няколко чисти положения. Капитанът Ханс Ванакен матира цялата защита на Монако с един пас и Тресолди този път бе безкомпромисен.

Снимка: Reuters

Седем минути по-късно резултатът стана 2:0 за домакините. След разбъркване в наказателното поле Рафаел Ониедика добави топката във вратата.

А до края на полувремето Брюж вкара и трето попадение. Автор бе Ванакен, който със страхотен удар от воле пласира топката неспасяемо до гредата.

През второто полувреме темпото спадна и нямаше опасни положения до 75', когато Мамаду Диакон направи вечерта на Монако още по-тежка.

Снимка: Reuters

В 90+2' французите стигнаха до почетното попадение след комбинация между Такуми Минамино и Ансу Фати, при която преотстъпеният от Барселона футболист отправи безпощаден удар.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Брюж и Монако