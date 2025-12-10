bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Тотнъм ликува след автогол и две дузпи

Трета поредна домакинска победа за “шпорите“ в Шампионската лига

Тотнъм ликува след автогол и две дузпи
AFP

Трета поредна домакинска победа за Тотнъм в Шампионската лига! Носителят на трофея в Лига Европа победи с 3:0 Славия Прага в среща от шестия кръг.

Автогол и две дузпи донесоха трите точки на "шпорите", с които те се изкачиха до деветото място във временното класиране. Англичаните са с актив от 11, докато Славия Прага е на 32-рата позиция с едва 3.

На Тотнъм Хотспър Стейдиъм тимът на Томас Франк можеше да поведе още в 36-ата секунда, но вратарят Индрих Станек спря Ричарлисон. В 26' обаче той нямаше какво да направи - Давид Зима го изненада с автогол след корнер на Педро Поро и отклоняване от Кристиан Ромеро.

Домакинска доминация

Тотнъм удвои аванса си само 5 минути след началото на втората част. Мохамед Кудус беше точен от дузпа, отсъдена за фал на Юсуфа Санянг срещу Поро.

Впоследствие Станек се намеси при удари на резервите Матис Тел и Папе Матар Сар, преди Шави Симонс да оформи класическия успех за Тотнъм. Нидерландският национал беше повален от Иго Огбу и не сбърка от бялата точка в 79'.

Победата е втора поредна за Тотнъм във всички турнири. Преди това лондончани се намираха в серия от 5 двубоя без успех - 2 равенства и 3 поражения.

Така чешкият гранд, който е лидер в местния шампионат, прекъсна своята поредица от 5 срещи без загуба. В следващия кръг Славия приема Барселона, а Тотнъм - Борусия Дортмунд.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Тотнъм и Славия Прага

Тотнъм
Тотнъм
3 : 0
Славия Прага
Славия Прага
53%
Притежание на топката
47%
13
Точни удари
5
3
Неточни удари
7
51
Опасни атаки
46
12
Нарушения
13
8
Корнери
3
0
Засади
2
4-2-3-1
Формация
3-4-2-1
Стадион: Tottenham Hotspur Stadium

Състави

1
23 17 37 24
6 14
22 20 7
28
13
17 23
21 16 2 11
3 5 4
36
Гулиелмо Викарио 1 Гулиелмо Викарио
Педро Поро 23 Педро Поро
Кристиан Ромеро 17 Кристиан Ромеро
Мики ван де Вен 37 Мики ван де Вен
Джед Спенс 24 Джед Спенс
Жоао Палиня 6 Жоао Палиня
Арчи Грей 14 Арчи Грей
Бренън Джонсън 22 Бренън Джонсън
Кудус Мохамед 20 Кудус Мохамед
Хави Симонс 7 Хави Симонс
Уилсън Одоберт  28 Уилсън Одоберт 
Йиндрих Станек 36 Йиндрих Станек
Томаш Холеш 3 Томаш Холеш
Иго Огбу 5 Иго Огбу
Дейвид Зима 4 Дейвид Зима
Дейвид Дудера 21 Дейвид Дудера
Дейвид Мойсей 16 Дейвид Мойсей
Степан Чалупек 2 Степан Чалупек
11
Лукас Провод 17 Лукас Провод
Михал Садилек 23 Михал Садилек
Моймир Китил 13 Моймир Китил
Тагове:

англия лондон шампионска лига тотнъм шампионската лига автогол дузпи славия прага Шави Симонс ликува Мохамед Кудус основна фаза давид зима

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Ето какво става, когато раздразниш баварската машина

Ето какво става, когато раздразниш баварската машина
Готови за битка: Братя Пулеви се потят на жегата в Дубай (ВИДЕО)

Готови за битка: Братя Пулеви се потят на жегата в Дубай (ВИДЕО)
Избраха Алкарас пред Гришо за престижна награда

Избраха Алкарас пред Гришо за престижна награда
Лудогорец пусна жалба срещу съдийството

Лудогорец пусна жалба срещу съдийството
Треньор на Кобрата: Хората го харесват, има хубава енергия (ВИДЕО)

Треньор на Кобрата: Хората го харесват, има хубава енергия (ВИДЕО)

Последни новини

Без Салах: Ливърпул изкова ценна победа срещу Интер

Без Салах: Ливърпул изкова ценна победа срещу Интер
Барселона обърна Айнтрахт, но загуби Ямал

Барселона обърна Айнтрахт, но загуби Ямал
Алекс Николов поведе Лубе и в Шампионската лига

Алекс Николов поведе Лубе и в Шампионската лига
Ето какво става, когато раздразниш баварската машина

Ето какво става, когато раздразниш баварската машина
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV