Тотнъм ликува след автогол и две дузпи

Трета поредна домакинска победа за Тотнъм в Шампионската лига! Носителят на трофея в Лига Европа победи с 3:0 Славия Прага в среща от шестия кръг.

Автогол и две дузпи донесоха трите точки на "шпорите", с които те се изкачиха до деветото място във временното класиране. Англичаните са с актив от 11, докато Славия Прага е на 32-рата позиция с едва 3.

На Тотнъм Хотспър Стейдиъм тимът на Томас Франк можеше да поведе още в 36-ата секунда, но вратарят Индрих Станек спря Ричарлисон. В 26' обаче той нямаше какво да направи - Давид Зима го изненада с автогол след корнер на Педро Поро и отклоняване от Кристиан Ромеро.

Домакинска доминация

Тотнъм удвои аванса си само 5 минути след началото на втората част. Мохамед Кудус беше точен от дузпа, отсъдена за фал на Юсуфа Санянг срещу Поро.

Впоследствие Станек се намеси при удари на резервите Матис Тел и Папе Матар Сар, преди Шави Симонс да оформи класическия успех за Тотнъм. Нидерландският национал беше повален от Иго Огбу и не сбърка от бялата точка в 79'.

Победата е втора поредна за Тотнъм във всички турнири. Преди това лондончани се намираха в серия от 5 двубоя без успех - 2 равенства и 3 поражения.

Така чешкият гранд, който е лидер в местния шампионат, прекъсна своята поредица от 5 срещи без загуба. В следващия кръг Славия приема Барселона, а Тотнъм - Борусия Дортмунд.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Тотнъм и Славия Прага