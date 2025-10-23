Феновете на Реал Мадрид впечатлиха с жест на уважение преди мача с Ювентус от третия кръг на Шампионската лига, спечелен с 1:0.

На Естадио Сантяго Бернабеу привържениците на кралския клуб издигнаха огромен транспарант в знак на признателност към бившия футболист и юноша на клуба Лукас Васкес, който прекара 18 години в клуба преди да напусне столичани през изминалото лято.

Хореографията изобразяваше лика на испанския бранител, държащ шал с изписани върху него имената на клуба и стадиона. Плакатът беше вдъхновен от снимка на Васкес като дете, подкрепящ любимия отбор от трибуните.

Специалната връзка

Васкес изигра ключова роля по пътя към 13-ия триумф на Реал Мадрид в Шампионската лига през 2018 г. В реванша от четвъртфиналите срещу Ювентус испанският футболист спечели дузпа, превърната в гол от Кристиано Роналдо.

"Белите" спечелиха с 3:0 първия двубой, но в ответната среща Ювентус изравни общия резултат, преди Реал да нанесе решаващия удар от бялата точка.

Васкес става част от академията на клуба през 2007 г. През 2015 г. дебютира за мъжкия състав, като записа 402 мача, 38 гола и 73 асистенции във всички турнири.

Десният краен защитник спечели 20 трофея, включително 5 отличия от Шампионска лига. "Мечтаех за това от дете. Е, изживях го като мъж! Благодаря ти, Реал Мадрид!", написа развълнуваният бранител в социалните мрежи.

През изминалото лято той се присъедини към Байер Леверкузен като свободен агент.

Винаги ще помним

Това далеч не е единственият случай, в който привържениците на Реал поднасят уважение към личности, оставили траен отпечатък в историята на клуба.

На 6 март 2024 г. навръх 122-годишнината на Реал, феновете почетоха основателите на кралския клуб през 1902 г., като издигнаха транспарант с образите им преди домакинския мач срещу Лайпциг в Шампионската лига (1:1).

