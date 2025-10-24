Фен почина, намерен е мъртъв в апартамент!

Тежък инцидент помрачи футболната вечер в Германия. Фен на босненския клуб Зрински Мостар е открит мъртъв в апартамент в Майнц – само часове преди мача от Лига на конференциите срещу местния тим (1:0).

Според информация от босненските медии, става дума за Славен Долич – запален привърженик от град Рама. Новината за смъртта му шокира феновете на Зрински, които почетоха паметта му с минута мълчание преди първия съдийски сигнал. Германската полиция е започнала разследване на случая.

Очаква се в следващите дни да бъде изяснена точната причина за смъртта. „Нашият член и приятел Славен Долич внезапно ни напусна. Почивай в мир, Славене“, написаха от фен групата на Зрински в емоционално съобщение в социалните мрежи.

Нападението

Мрачната вечер за босненските фенове не приключва дотук. На връщане от Майнц към Босна група от около 150 запалянковци на Зрински е била жестоко нападната на железопътна гара във Франкфурт. Инцидентът е станал между 1 и 2 часа след полунощ, съобщават от Федералната полиция. По първоначална информация, около 50 маскирани нападатели, облечени в черно и с маски на лицата, са се качили във влака и са атакували пътуващите фенове. Разправията е продължила по-малко от минута, но според очевидци е била изключително жестока. След нападението неизвестните са избягали, като предварително са покрили камерите за наблюдение във влака.

Разследване

Местните власти в Германия вече работят по два отделни случая – смъртта на привърженика в Майнц и нападението във Франкфурт. От Федералната полиция заявиха, че ще бъдат използвани всички налични средства за установяване на самоличността на нападателите.

