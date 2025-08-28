bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
НА ЖИВО: АЗ Алкмаар - Левски

Левски срещу АЗ Алкмаар.

Последен шанс за „сините“ за европейски футбол този сезон. Във втория мач от плейофите столичани ще трябва да наваксат пасив от 2 гола, за да могат да продължат към основната фаза на Лига на Конференциите.

Противникът -  двукратният шампион на Нидерландия и редовен участник в евротурнирите - АЗ Алкмаар. След първия мач, загубен с 0:2 на стадион „Васил Левски“, столичани ще се нуждаят от чудо, за да продължат „синьото лято“.

Първа среща

Въпреки че столичани се представиха достойно преди седмица в София, гостите от Кралството се възползваха от две неточности в защитата на „сините“. Тимът на Хулио Веласкес в никакъв случай не бе безпомощен. На два пъти след почивката левскарите дори бяха много близо до попадение. Първо Марин Петков получи чудесен пас от Радослав Кирилов, но стреля право в ръцете на вратаря. След това Евертон Бала разтресе напречната греда с гръмотевично изпълнение на пряк свободен удар.

