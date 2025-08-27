Сангаре и Костадинов заминаха с Левски за реванша (ВИДЕО)

Добри новини за Хулио Веласкес преди реванша с АЗ Алкмаар. Левски замина за решителния мач от плейофите за влизане в групите на Лигата на конференциите, а с тима отпътуваха Георги Костадинов и Мустафа Сангаре.

Те пропуснаха последните мачове заради контузии. Двамата тренират със своите съотборници от началото на седмицата, така че е много вероятно да се появят в игра. В България обаче остана халфът Карлос Охене.

Решителен мач

В четвъртък вечер Левски гостува на АЗ Алкмаар в Нидерландия. "Сините" ще се опитат да заличат пасива от два гола от първата среща в София преди седмица.

"Бих желал да надградим това, което показахме в първата среща. Вярата не е загубена. Видяхме и във вчерашните мачове, че има доста изненади. За нас най-важното е да се представим по най-добрия начин. Да изпълним по най-добрия начин това, което си поставяме като задачи, пък след мача ще видим какво ще се получи", каза изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров преди заминаването на тима.

"Резултатът от първия мач срещу АЗ Алкмаар не може да убие желанието и мечтите на футболистите, треньорите и феновете на Левски", категоричен бе треньорът Хулио Веласкес.

