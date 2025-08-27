bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Лига на Конференциите

Сангаре и Костадинов заминаха с Левски за реванша (ВИДЕО)

Добри новини

Добри новини за Хулио Веласкес преди реванша с АЗ Алкмаар. Левски замина за решителния мач от плейофите за влизане в групите на Лигата на конференциите, а с тима отпътуваха Георги Костадинов и Мустафа Сангаре.

Те пропуснаха последните мачове заради контузии. Двамата тренират със своите съотборници от началото на седмицата, така че е много вероятно да се появят в игра. В България обаче остана халфът Карлос Охене.

Решителен мач

В четвъртък вечер Левски гостува на АЗ Алкмаар в Нидерландия. "Сините" ще се опитат да заличат пасива от два гола от първата среща в София преди седмица.

Хулио Веласкес: Никой не може да ни отнеме желанието и мечтите (ВИДЕО)

"Бих желал да надградим това, което показахме в първата среща. Вярата не е загубена. Видяхме и във вчерашните мачове, че има доста изненади. За нас най-важното е да се представим по най-добрия начин. Да изпълним по най-добрия начин това, което си поставяме като задачи, пък след мача ще видим какво ще се получи", каза изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров преди заминаването на тима.

"Резултатът от първия мач срещу АЗ Алкмаар не може да убие желанието и мечтите на футболистите, треньорите и феновете на Левски", категоричен бе треньорът Хулио Веласкес.

Даниел Боримиров: Вярата не е загубена! (ВИДЕО)

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

футбол левски контузии аз алкмаар георги костадинов Лига на конференциите Мустафа Сангаре

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Даниел Боримиров: Вярата не е загубена! (ВИДЕО)

Даниел Боримиров: Вярата не е загубена! (ВИДЕО)

Вечерта на изненадите: И кипърски клуб на 11 години влетя в ШЛ (ВИДЕО)

Вечерта на изненадите: И кипърски клуб на 11 години влетя в ШЛ (ВИДЕО)
Казахстанци шокираха Селтик и са в ШЛ (ВИДЕО)

Казахстанци шокираха Селтик и са в ШЛ (ВИДЕО)
Невероятно! Шампионската лига стига до Полярния кръг, Каспийско море и границата с Китай

Невероятно! Шампионската лига стига до Полярния кръг, Каспийско море и границата с Китай

Последни новини

Невероятно! Шампионската лига стига до Полярния кръг, Каспийско море и границата с Китай

Невероятно! Шампионската лига стига до Полярния кръг, Каспийско море и границата с Китай
Даниел Боримиров: Вярата не е загубена! (ВИДЕО)

Даниел Боримиров: Вярата не е загубена! (ВИДЕО)

Валентин Христов:

Валентин Христов: "Да, господа! Аз съм мошеник. Аз взех допинг!" (ВИДЕО)
Офертата от 50 милиона, която ще реши всички проблеми на Барса!

Офертата от 50 милиона, която ще реши всички проблеми на Барса!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV