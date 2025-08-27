bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Даниел Боримиров: Вярата не е загубена! (ВИДЕО)

Левски замина за реванша с АЗ Алкмаар

Вярата не е загубена. Видяхте снощи какви изненади имаше в мачовете. Така изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров коментира шансовете на столичния гранд в реванша срещу АЗ Алкмаар.

"Сините" заминаха за Нидерландия, където утре ще гостуват в реванша от плейофите за влизане в групите на Лигата на конференциите. Първата среща в София завърши 2:0 в полза на АЗ Алкмаар.

"Да си изпълним задачите"

"Бих желал да надградим това, което показахме в първата среща. Вярата не е загубена. Видяхме и във вчерашните мачове, че има доста изненади. За нас най-важното е да се представим по най-добрия начин. Да изпълним по най-добрия начин това, което си поставяме като задачи, пък след мача ще видим какво ще се получи", каза Боримиров пред журналистите на летище "Васил Левски".

"Мисля, че Хулио ще заложи на хората, на футболистите, които в момента са в най-добро състояние, и които ще се противопоставят по най-добрия начин.

Снимка: Lap.bg

Ние, ръководството, вярваме във футболистите и в треньора. Каквото Хулио (Веласкес) прецени за най-добре за отбора - това ще е!"

Феновете на Левски изкупиха всички билети за реванша с АЗ Алкмаар

Миналия уикенд Левски почива, тъй като отложи мача си от първенство срещу Ботев Пловдив. "Беше много важно, защото трябваше да си поемем глътка въздух. Видяхте в какъв интензитет играхме всички мачове. За нас беше от изключително важно значение да отложим мача в Пловдив и да се фокусираме изцяло върху мача с АЗ Алкмаар", добави бившият полузащитник на "сините".

