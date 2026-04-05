12-годишно момче наръга 13-годишно по време на мач по футзал

Младо момче на 13 години беше ранено в петък вечерта, след като бе намушкано от 12-годишен съотборник по време на мач по футзал в квартал "Вилябланка", Алмерия.

Екип на Спешна помощ е пристигнал бързо на място и е оказал първа помощ, след което бащата на пострадалото дете го е откарал в медицински център за допълнителни прегледи. Раната на коляното се оказа повърхностна.

Семейството изрази възмущение и загриженост за безопасността в обществените спортни съоръжения. Националната и местната полиция започнаха разследване, като свидетелските показания са помогнали за идентифицирането на предполагаемия нападател.