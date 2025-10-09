Архитектът на шампиона: човекът, който върна силата на Карлос Насар (ВИДЕО)

Година по-късно. Една среща. Една идея. Една нова ера за най-мощния човек в българския спорт. „С Карлос се запознахме преди година – края на септември 2024-а. Наско Литков ми писа и отидох да го видя на тренировка. Гледах го, анализирах го. И веднага му казах какво не е наред“, спомня си Милко Георгиев – човекът, когото днес мнозина наричат архитектът на новото тяло на Насар.

„Всички говореха за рамото му. Аз видях крака. Там беше проблемът.“

Обратно в първи клас

След световното в Бахрейн работата започва по-сериозно. Белмекен. Ниски облаци. Празна зала. Ново начало.

„Започнахме от нулата. Клек, тяга, напади – като дете, което се учи да ходи отново. За първи път в живота си Карлос правеше истински тренировъчни напади. Олимпийски шампион, който се учи наново да кляка – и то с усмивка!“

Това е моментът, в който става ясно: егото е оставено на вратата. „Карлос има нещо рядко – иска да се развива. Не му е страх да се върне в началото. И това е силата, която прави шампионите вечни.“

„Бог е събирач. Срещнахме се навреме.“

А ако не се бяха срещнали? „Може би рамото щеше да стигне до операция. Много въпросителни. Много риск. Но... Бог е събирач. Срещнахме се навреме.“

„Лежанката на Милко“ – митът, който стана легенда

Едно упражнение. Една идея. И едно име, което вече обикаля света на тежката атлетика.

„Тази "Лежанка на Милко" я измислих още през 2006-а. Сега, благодарение на Карлос, тя влиза в залите по света. Тя е ад за пояса, но рай за силата.“

И когато другите отбори сгъват за бицепс, Милко само се усмихва: „Сгъват за бицепс на световно първенство... Направо не вярвам на очите си. Ние не копираме. Ние мислим.“

„Не вярвам в героизма на глупостта“

„Какво е успех?“ – пита Милко. „Да надскочиш себе си. Но умно. Не вярвам в героизма на глупостта. Вярвам в подготовката. В дисциплината. В тялото, което слуша ума си.“

Китай и волейбол

Преди Карлос, животът на Милко минава през Китай – селекционер на националния отбор по плажен волейбол. „Беше трудно. Те не искаха да тренират. Просто оцеляваха. Трябваше да ги науча пак да се напрягат. Но там... спира ти животът. Не бих повторил.“

„Аз правя батерията. Той – фойерверка“

„Общо-физическата подготовка е батерията. Аз я изграждам. Карлос е човекът, който я взривява на подиума. Нашата цел е проста – да завърши състезанието уверен, без да губи грам енергия. Машината трябва да работи перфектно.“

Краят на съвместния път?

„Ще приключи, когато Карлос усети, че щангите са му дали всичко... и той им е върнал всичко. До тогава – имаме работа.“

Милко Георгиев. Човекът, който не просто тренира шампиони. Той ги прекроява. Той им дава втори шанс да се родят от силата.

И ако питате Карлос Насар – това е шансът, който прави златото истинско.

