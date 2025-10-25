bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Всички говорят за тях! Крисия и Цолов заедно в Испания (СНИМКА)

Буря от коментари заля социалните мрежи, след като младата звезда на българския моторен спорт Никола Цолов и певицата Крисия се появиха в общо стори от Испания.

Кадърът, направен в Алсира, близо до Валенсия, където Цолов живее и тренира, показва отраженията на двамата във фитнес зала — усмихнати, спортно облечени и очевидно в отлична форма.

Феновете не закъсняха с догадките: дали между пилота във Формула 2 и любимката на сцената не прехвърчат искри? Особено след като и двамата в момента са свободни — Крисия отдавна не е споделяла за връзка, а Никола наскоро се раздели с испанката Валерия Суарес.

Талант, дисциплина, Формула 1...

Българският лъв е едва на 18 години, но вече се утвърждава като едно от най-големите имена в питлейна. Той е протеже на Фернандо Алонсо, двукратния шампион във Формула 1 с Рено, и е част от Академията на Ред Бул. С невероятен талант, дисциплина и хладнокръвие зад волана, Никола е сочен за бъдещия първи български пилот във Формула 1.

Второто място никога не е било толкова сладко

Любимка на феновете

Крисия Тодорова стана любимка след българската публика с участието си в „Шоуто на Слави“ и представянето на България на Детската Евровизия през 2014 г., където заедно с братята Хасан и Ибрахим Игнатови стигна до второто място. Засега нито певицата, нито пилотът са коментирали отношенията си, но общите им публикации определено не останаха незабелязани.

