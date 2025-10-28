bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Никола Цолов дебютира във Формула 2 след месец?

Страхотни новини за българския пилот

Никола Цолов дебютира във Формула 2 след месец?
Lap.bg

Една от най-големите новини в българския спорт за тази година е преминаването на Никола Цолов във Формула 2, след като завърши на второ място при пилотите във Формула 3 и помогна на Кампос Рейсинг да спечели титлата при конструкторите.

Очакваше се от новия сезон 2026 той да кара за първи път болид във Формула 2Българският пилот обаче може да дебютира още тази година.

Как?

Пепе Марти, който в момента е част от отбора на Кампос във Ф2, няма да вземе участие в предпоследния уикенд от сезона в Катар. Също така испанецът няма да бъде на стартовата решетка и в Абу Даби за последното състезание за годината.

Причината - той вече ще се състезава във Формула Е, а сезонът там започва в същия уикенд, в който е последното състезание във Ф2. Марти е решил да се съсредоточи върху подготовката си за този етап от състезателната си кариера.

Това означава, че Баку беше последното състезание на испанеца във Формула 2.

Според RBJT, има много голям шанс Никола Цолов да направи своя официален дебют във Формула 2 още тази година. 

Състезанието в Катар ще се проведе в уикенда 28-30 ноември на пистата "Лусаил"

Припомняме, че веднага след като премина във Ф2, Българския лъв беше с отбора на Кампос на състезанието в Азербайджан.

Докато другите учат таблицата за умножение, Никола лети (ВИДЕО)

