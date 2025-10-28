Никола Цолов дебютира във Формула 2 след месец?

Една от най-големите новини в българския спорт за тази година е преминаването на Никола Цолов във Формула 2, след като завърши на второ място при пилотите във Формула 3 и помогна на Кампос Рейсинг да спечели титлата при конструкторите.

Очакваше се от новия сезон 2026 той да кара за първи път болид във Формула 2. Българският пилот обаче може да дебютира още тази година.

Как?

Пепе Марти, който в момента е част от отбора на Кампос във Ф2, няма да вземе участие в предпоследния уикенд от сезона в Катар. Също така испанецът няма да бъде на стартовата решетка и в Абу Даби за последното състезание за годината.

Pepe will miss the final round of F2 in Abu Dhabi due to the start of the FE season in Brazil that same weekend



Last year, he won the sprint race on this same circuit, achieving his first victory in the category



Pepe se perderá la última ronda de la F2 en Abu Dabi… pic.twitter.com/mfSlTTkivJ — Pepe Martí Updates (@PMartiUpdates) October 21, 2025

Причината - той вече ще се състезава във Формула Е, а сезонът там започва в същия уикенд, в който е последното състезание във Ф2. Марти е решил да се съсредоточи върху подготовката си за този етап от състезателната си кариера.

Това означава, че Баку беше последното състезание на испанеца във Формула 2.

Pepe Martí has confirmed Baku was his last F2 race...



That means will probably see Nikola Tsolov in his place for Qatar and Abu Dhabi! pic.twitter.com/OIsDKUCBJX — RBJT Updates (@RBJTUpdates) October 27, 2025

Според RBJT, има много голям шанс Никола Цолов да направи своя официален дебют във Формула 2 още тази година.

Състезанието в Катар ще се проведе в уикенда 28-30 ноември на пистата "Лусаил".

Припомняме, че веднага след като премина във Ф2, Българския лъв беше с отбора на Кампос на състезанието в Азербайджан.

