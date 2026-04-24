Бащата на Насар: В Саудитска Арабия всички говорят за него (ВИДЕО)

Хасан Насар - бащата на топ щангистът ни Карлос Насар, говори пред bTV часове преди синът му да се качи на подиума на Евро 2026 в Батуми, в преследване на четвърто злато на континента.

Винаги има притеснения, предпочитам да си затворя очите и да знам само резултата", коментира Хасан.

Той е ливанец, но в момента живее в Саудитска Арабия. "Местните хора там говорят непрекъснато за него", каза още гордият родител.

Не е тайна, че преди време Катар и Саудитска Арабия предлагаха колосални оферти от по милион и половина евро за суперзвездата ни в щангите. Момчето, отдадено на Червен бряг, обаче остава вярно на България.