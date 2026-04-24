ЦСКА, Бербатов и Стилиян Петров надъхват Насар за нов златен успех (ВИДЕО)

Поздравления за Карлос Насар от едни от най-добрите български спортисти. Часове остава до старта на битката за медалите в кат. до 94 кг.

 
 
 
"Винаги е супер, когато българин е най-добър в целия свят. А това си точно ти. И за пореден път ще им го докажеш на европейското първенство. Вярвам в теб и ти пожелавам успех", надъхва го голмайстор №1 в историята на националния ни отбор Димитър Бербатов.

"Покажи им..."

"Знаеш какво значи да носиш тежест. Не само на щангата, а и на очакванията. Покажи силата, която показваш всеки път и караш цяло България да се чувстват горди. Не забравяй, че когато се качиш на подиума и прожекторите са върху теб, ти не си сам. Цялата нация е зад теб", допълни Стилиян Петров.

"Очакваме четвърти златен медал, знаем колко си силен", пожела и най-добртият ни кикбоксьор Стоян Копривленски.

24-ти, 4-ти месец, категория 94 кг – време за Насар!

Поздравление дойде и от любимия отбор на Карлос - ЦСКА, както и от децата, които са тръгнали по неговите стъпки в Червен бряг.

Вижте още във видеото.

