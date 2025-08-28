bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Борбата върна онези 300 000 лв. на спортното министерство

След установени нарушения от предишното ръководство

Българската федерация по борба е изплатила на Министерството на младежта и спорта сумата от 314 570,05 лв. след установени финансови нарушения и злоупотреби, извършени по време на управлението на бившия президент Христо Маринов и членовете на управителния съвет Гриша Ганчев и Данаил Ганчев.

Проверката

Проверката бе извършена от Министерството на младежта и спорта за периода 01.01.2020 – 31.12.2023 г.

В резултат на нея бе изготвен констативен протокол за възстановяване на средствата, който беше връчен на настоящия председател на федерацията Станка Златева.

Снимка: Lap.bg

За задължението от 314 570,05 лева информира преди време новоизбраният председател на федерацията по борба Станка Златева. Стигна се до заплахи за съд между нея и предшественика й Христо Маринов. 

Колко дължат спортните федерации на министерството на спорта? (ГРАФИКИ)

Бе изваден списък с 5 нарушения, като първото е "злоупотреби с публични държавни средства от бившето ръководство и служителите на БФБ в размер на 314 570.05 лв. за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2023 г.".

Златева извади списък с нарушения на предишното ръководство

Скандалите в борбата

Напрежението в борбата започна в началото на 2025 г., когато държавното първенство се провали, тъй като голяма част от борците отказаха да излязат на тепиха под претекст, че жребият е благоприятен за натурализираните спортисти.

Снимка: Lap.bg

Това прерасна в голям скандал, кулминацията на който бе избирането на Станка Златева за президент на федерацията през март. В основата на кампанията ѝ беше именно "изчистването" на националния отбор от натурализирани борци, каквито са Новиков (родом от Украйна) и Рамазанов (родом от Дагестан).

Гриша Ганчев също бе сред кандидатите за президентския пост във федерацията, но сам си направи отвод. 

БФБорба: ЦСКА получи 300 000 лева с фиктивен договор. Подаваме сигнал!

Впоследствие Златева задължи националите по борба да се готвят централизирано при новите треньори, но олимпийският ни шампион Семен Новиков и европейският първенец Кирил Милов заявиха, че ще тренират единствено при Сослан Фарниев. Това още повече нажежи страстите и те останаха извън националния отбор за предстоящото през септември световно първенство по борба.

