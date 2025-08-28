Борбата върна онези 300 000 лв. на спортното министерство

Българската федерация по борба е изплатила на Министерството на младежта и спорта сумата от 314 570,05 лв. след установени финансови нарушения и злоупотреби, извършени по време на управлението на бившия президент Христо Маринов и членовете на управителния съвет Гриша Ганчев и Данаил Ганчев.

Проверката

Проверката бе извършена от Министерството на младежта и спорта за периода 01.01.2020 – 31.12.2023 г.

В резултат на нея бе изготвен констативен протокол за възстановяване на средствата, който беше връчен на настоящия председател на федерацията Станка Златева.

Снимка: Lap.bg

За задължението от 314 570,05 лева информира преди време новоизбраният председател на федерацията по борба Станка Златева. Стигна се до заплахи за съд между нея и предшественика й Христо Маринов.

Бе изваден списък с 5 нарушения, като първото е "злоупотреби с публични държавни средства от бившето ръководство и служителите на БФБ в размер на 314 570.05 лв. за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2023 г.".

Скандалите в борбата

Напрежението в борбата започна в началото на 2025 г., когато държавното първенство се провали, тъй като голяма част от борците отказаха да излязат на тепиха под претекст, че жребият е благоприятен за натурализираните спортисти.

Снимка: Lap.bg

Това прерасна в голям скандал, кулминацията на който бе избирането на Станка Златева за президент на федерацията през март. В основата на кампанията ѝ беше именно "изчистването" на националния отбор от натурализирани борци, каквито са Новиков (родом от Украйна) и Рамазанов (родом от Дагестан).

Гриша Ганчев също бе сред кандидатите за президентския пост във федерацията, но сам си направи отвод.

Впоследствие Златева задължи националите по борба да се готвят централизирано при новите треньори, но олимпийският ни шампион Семен Новиков и европейският първенец Кирил Милов заявиха, че ще тренират единствено при Сослан Фарниев. Това още повече нажежи страстите и те останаха извън националния отбор за предстоящото през септември световно първенство по борба.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK