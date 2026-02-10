bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Бронзовият Тервел Замфиров - кошмарът на летищните проверки (ВИДЕО)

Българският сноубордист предизвика усмивки заради медала си

Бронзовият Тервел Замфиров - кошмарът на летищните проверки (ВИДЕО)

Тервел Замфиров вече е в България и донесе със себе си чаканият цели 20 години медал за България от зимни олимпийски игри! 

Българинът спечели по драматичен начин и с напрегнат фотофиниш малкия финал в паралелния гигантски слалом в сноуборда и така осигури на страната ни седмо отличие от най-важния зимен спортен форум. 

Да, Тервел изпълни своята мечта за медал от олимпийски игри само на 20! Но и доста изтормози проверяващите го на летището! 

През детектора

В профила си в социалните мрежи Замфиров публикува шеговито видео, на което се вижда как влиза на летището в Италия

Той минава през скенера, който светва, а причината се оказва... медалът.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by bTV Sport (@btvsport)

Служителят на летището приема ситуацията с усмивка. 

Проблем с медала

Всъщност, Тервел Замфиров трябваше да "ремонтира" отличието си на пистата. 

Той също е "жертва" на слабите места на отличията. При един порив на радост след награждаването, същинската част на медала се откъсна от връзката. За щастие този път повредата можеше да се оправи. 

Не така стояха нещата при отличието на Брийзи Джонсън, която спечели спускането. На фона на ужасяващото падане на сънародничката ѝ Линдзи Вон, тя трябваше да се справя и със счупено злато.

След Линдзи Вон: И медалът от спускането се счупи!
 
Тагове:

сноуборд проверка летище медал прибиране Зимни олимпийски игри тервел замфиров

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

live
ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Драмата с Линдзи Вон - всичко, което трябва да знаете

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Драмата с Линдзи Вон - всичко, което трябва да знаете
Ралф Шумахер (50) вдига сватба с Етиен (36)

Ралф Шумахер (50) вдига сватба с Етиен (36)
Самата Линдзи Вон: Опитах! Помечтах! Скочих! Не съжалявам!

Самата Линдзи Вон: Опитах! Помечтах! Скочих! Не съжалявам!
Хулио Веласкес: Не оценявам аз терените, чужденец съм (ВИДЕО)

Хулио Веласкес: Не оценявам аз терените, чужденец съм (ВИДЕО)
Глагол на име Вон

Глагол на име Вон

Последни новини

Ралф Шумахер (50) вдига сватба с Етиен (36)

Ралф Шумахер (50) вдига сватба с Етиен (36)
Хулио Веласкес: Не оценявам аз терените, чужденец съм (ВИДЕО)

Хулио Веласкес: Не оценявам аз терените, чужденец съм (ВИДЕО)
Григор Димитров отпадна на двойки, но днес ще играе отново

Григор Димитров отпадна на двойки, но днес ще играе отново
Днес на Игрите: Биатлонистите ни влизат в боя и индивидуално

Днес на Игрите: Биатлонистите ни влизат в боя и индивидуално
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV