Бронзовият Тервел Замфиров - кошмарът на летищните проверки (ВИДЕО)

Тервел Замфиров вече е в България и донесе със себе си чаканият цели 20 години медал за България от зимни олимпийски игри!

Българинът спечели по драматичен начин и с напрегнат фотофиниш малкия финал в паралелния гигантски слалом в сноуборда и така осигури на страната ни седмо отличие от най-важния зимен спортен форум.

Да, Тервел изпълни своята мечта за медал от олимпийски игри само на 20! Но и доста изтормози проверяващите го на летището!

През детектора

В профила си в социалните мрежи Замфиров публикува шеговито видео, на което се вижда как влиза на летището в Италия.

Той минава през скенера, който светва, а причината се оказва... медалът.

Служителят на летището приема ситуацията с усмивка.

Проблем с медала

Всъщност, Тервел Замфиров трябваше да "ремонтира" отличието си на пистата.

Той също е "жертва" на слабите места на отличията. При един порив на радост след награждаването, същинската част на медала се откъсна от връзката. За щастие този път повредата можеше да се оправи.

Не така стояха нещата при отличието на Брийзи Джонсън, която спечели спускането. На фона на ужасяващото падане на сънародничката ѝ Линдзи Вон, тя трябваше да се справя и със счупено злато.