След Линдзи Вон: И медалът от спускането се счупи!

Тежък е, не премина тестът за скачане, разкри шампионката Брийзи Джонсън

След Линдзи Вон: И медалът от спускането се счупи!
Reuters

Странно стечение на обстоятелствата в спускането при дамите на олимпийските игри в Милано/Кортина! 

Именно там великата Линдзи Вон, която рискува всичко и кара със скъсана кръстна връзка, костна контузия и разкъсване на менискуса на левия крак, претърпя кошмарно падане, след което бе хоспитализирана с помощта на хеликоптер, а по-късно оперирана заради счупване на бедрената кост. 

Едва ли някой очакваше победа от Вон, но ужасът на пистата смрази кръвта на всички, дори... на медала. 

Победителката

Утешителна новина за феновете на ските в САЩ беше, че шампионка стана Брийзи Джонсън

Тя се спусна минути преди Вон и нямаше сила да гледа случващото се с по-именитата ѝ колежка. Оказа се обаче, че златото ѝ също не е издържало

@tntsports Breezy Johnson has already broken her medal after taking gold in the Women’s Downhill #milanocortina2026 #winterolympics #breezy #breezyjohnson ♬ original sound - TNT Sports

"Доста е тежък, счупи се.", показа отличието си 30-годишната Джонсън. 

Златната плочка се беше откъснала от текстилната част. 

Тестът за скачане

Шампионката обясни и как се е случила повредата. 

 
 
 
"Скачах от радост и просто се счупи. Ето го медалът, ето я връзката. Ето я и тази малка частица, която ги държеше заедно и минаваше през връзката. Тя се разпадна. Със сигурност ще се намери кой да го поправи. Не е разрушен, просто е леко счупен. Просто не скачайте с медали!", каза Джонсън. 

Медалите на олимпийските игри в Милано/Кортина са най-скъпите в последните години заради повишаването на цената на благородните метали в световен мащаб. 

Смята се, че стойността на златното отличие е 2400 евро. 

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Драмата с Линдзи Вон - всичко, което трябва да знаете
 
