Исторически шанс за Никола Цолов след спешна промяна във Формула 2

Добри новини за Никола Цолов и феновете на високите скорости в България! Организаторите на Формула 2 официално потвърдиха промени в календара за сезон 2026, след като отпаднаха състезателните уикенди в Бахрейн и Саудитска Арабия.

Като компенсация серията ще се присъедини към програмата на Ф1 по време на стартовете в Маями (1–3 май) и Монреал (22–24 май).

Отмяната на надпреварите на пистите край Сахир и Джеда автоматично доведе до отпадане и на съпътстващите кръгове от Формула 2. Това наложи бърза реакция от страна на ръководството на шампионата, което в кратки срокове успя да договори участие в два северноамерикански състезателни уикенда — решение, което на практика отбелязва исторически дебют на серията на континента.

Кой е №1?

Никола Цолов е лидер в класирането с 25 точки, след като спечели на "Албърт Парк" в Мелбърн.

Изпълнителният директор на Формула 2 Бруно Мишел подчерта, че макар Сахир и Джеда да остават важни локации за шампионата, вниманието в момента е насочено към предстоящите стартове в Маями и Монреал, които ще оформят втория и третия кръг от сезона.

Той изрази благодарност към президента на формула 1 Стефано Доменикали, към ФИА и към местните организатори за съдействието при реализирането на промяната в календара в толкова кратък срок.

По думите на Мишел включването на нови дестинации е било сериозно логистично предизвикателство, но същевременно представлява важна стратегическа стъпка за развитието на шампионата. Той отбеляза, че отборите и пилотите са приели новината позитивно и с интерес очакват първата поява на серията в Северна Америка, където се очакват динамични и оспорвани състезания.

Нови трасета

С добавянето на стартовете в Маями и Монреал общият брой на новите трасета в календара за 2026 година вече достига три. По-късно през сезона Формула 2 ще стъпи и на новото трасе в Мадрид, което ще приеме и бъдещо издание на Гран при на Испания.