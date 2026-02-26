bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Да я подкрепим! Лора Христова е номинирана за изненада на Игрите

Вижте къде можете да гласувате

Бронзовата медалистка в индивидуалния старт на 15 км от Олимпийските игри в Олимпийски игри Милано–Кортина 2026 Лора Христова е номинирана за изненада на Игрите от Международен съюз по биатлон (IBU).

Снимка: БГНЕС

Другите номинирани са Тереза Воборникова от Чехия, която спечели бронз в масовия старт, мъжкият отбор на Финландия, стигнал до 7-о място в щафетата, както и Ане де Беше, донесла първото участие на Дания в масов старт на Олимпийски игри.

Можете да гласувате за Лора - тук.

След емоционалните дни в Италия и историческия си подиум в индивидуалната дисциплина Лора, която на 23 април ще навърши 23 години, остана за кратка почивка в Ливиньо.

Женската ни щафета в биатлона завърши 12-а на Игрите

Очаква се Христова да се завърне у нас на 23 март.

Снимка: Getty Images

След Ливиньо гордостта на Троян и целият ни национален отбор отново ще влязат в състезателен режим.

Следващият кръг от Световната купа е във финландския център Контиолахти (5–8 март). До края на сезона предстоят още стартове в Отепя (13–14 март) и на легендарното трасе в Осло – Холменколен – ключови надпревари в борбата за Големия кристален глобус (19–22 март).

България изпраща вторите си най-успешни Зимни игри
 
