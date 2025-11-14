Ден 2: Петима българи на старт на Мондиала по батут

В жестоката конкуренция на атлети от целия свят, петима българи ще атакуват финалите на световното първенство по скокове на батут в Памплона.

Днешният ден е отреден за квалификациите при юношите и девойките до 16 години.

Български представители

Родното участие ще открие Цветин Стоянов, който е в първата квалификационна група в индивидуалния батут. След него в залата ще влязат още Георги Георгиев (пета група) и Пресиян Вандев (седма група).

Тримата ще търсят място в топ 8 в конкуренцията на 93-ма състезатели, сред които представители на Русия и Беларус, допуснати до участие като неутрални атлети.

Синхронна надпревара

Пресиян Вандев и Георги Георгиев ще се впуснато като тандем в синхронната надпревара, където са в първата от общо четири квалификационни групи.

В индивидуалния батут при двойките до 16 години участие ще вземат Микаела Христова и Антония Тодорова, които ще участват и в синхронното състезание.

Участието на всички тях идва ден след великолепния старт на страната ни в надпреварата и първия медал, донесен от Никол Филипова при най-малките.

Тя извоюва среброто в индивидуалния батут. Калоян Петров пък намери място във финала на същата дисциплина във възрастовата група до 21 години.

