bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Ден 2: Петима българи на старт на Мондиала по батут

Провеждат се квалификациите при юношите и девойките

Ден 2: Петима българи на старт на Мондиала по батут

В жестоката конкуренция на атлети от целия свят, петима българи ще атакуват финалите на световното първенство по скокове на батут в Памплона.

Днешният ден е отреден за квалификациите при юношите и девойките до 16 години.

Български представители

Родното участие ще открие Цветин Стоянов, който е в първата квалификационна група в индивидуалния батут. След него в залата ще влязат още Георги Георгиев (пета група) и Пресиян Вандев (седма група).

 

Тримата ще търсят място в топ 8 в конкуренцията на 93-ма състезатели, сред които представители на Русия и Беларус, допуснати до участие като неутрални атлети.

Синхронна надпревара

Пресиян Вандев и Георги Георгиев ще се впуснато като тандем в синхронната надпревара, където са в първата от общо четири квалификационни групи.

В индивидуалния батут при двойките до 16 години участие ще вземат Микаела Христова и Антония Тодорова, които ще участват и в синхронното състезание.

Участието на всички тях идва ден след великолепния старт на страната ни в надпреварата и първия медал, донесен от Никол Филипова при най-малките.

Тя извоюва среброто в индивидуалния батут. Калоян Петров пък намери място във финала на същата дисциплина във възрастовата група до 21 години.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

световно първенство батут Пампона

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Човекът, който спеше в залата, за да се събуди шампион (ВИДЕО)

Човекът, който спеше в залата, за да се събуди шампион (ВИДЕО)
Директорът на националния отбор: Да се обединим и да гледаме в една точка!

Директорът на националния отбор: Да се обединим и да гледаме в една точка!
В Бразилия копираха Валери Божинов и Ники Михайлов

В Бразилия копираха Валери Божинов и Ники Михайлов

Започна се! Първи медал за България (ВИДЕО)

Започна се! Първи медал за България (ВИДЕО)
Епизод 4: Изкуството на кикбокса и как да се превърнеш от мечтател в шампион (ВИДЕО)

Епизод 4: Изкуството на кикбокса и как да се превърнеш от мечтател в шампион (ВИДЕО)

Последни новини

В Бразилия копираха Валери Божинов и Ники Михайлов

В Бразилия копираха Валери Божинов и Ники Михайлов

Директорът на националния отбор: Да се обединим и да гледаме в една точка!

Директорът на националния отбор: Да се обединим и да гледаме в една точка!
Готов е! Стоян Копривленски премина кантара в Япония! (ВИДЕО)

Готов е! Стоян Копривленски премина кантара в Япония! (ВИДЕО)
Човекът, който спеше в залата, за да се събуди шампион (ВИДЕО)

Човекът, който спеше в залата, за да се събуди шампион (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV