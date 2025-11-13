bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Започна се! Първи медал за България (ВИДЕО)

Никол Филипова грабна среброто в индивидуалния батут

Първи медал за България от световното първенство по скокове на батут за всички възрасти в Памплона. Никол Филипова заслужи сребърното отличие в индивидуалната надпревара при момичетата до 12 години.

Тя събра 50.090 точки и отстъпи само на състезаващата се като неутрален атлет представителка на Беларус Емилия Извекава (50.880).

"Изключително съм щастлива, че стигнах до отличие на първото си световно първенство. Мечтата ми е да играя на олимпийски игри", сподели развълнуваната медалистка за bTV минути след финала.

Още един български световен финал в Памплона (ВИДЕО)

Другата българка в битката за медалите - Елена Михайлова, завърши четвърта, а при момчетата Георги Беловодски е седми.

Днес страната ни стигна до още един финал, след като Калоян Петров се класира сред най-добрите осем във възрастовата група 17-21 г. Състезанието продължава до неделя.

Елитът на батута е в Памплона, България атакува отличията

 
България Испания световно първенство медал сребро скокове на батут беларус Никол Филипова неутрален атлет Емилия Извекава

