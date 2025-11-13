Още един български световен финал в Памплона (ВИДЕО)

България има още един финалист на световното първенство по скокове на батут в Памплона. Калоян Петров ще се бори за медалите в индивидуалния батут във възрастовата група 17-21 г.

Той беше извън първите 8 след първото си излизане на батута, но във втората комбинация взриви залата с безупречното си изпълнение. Така Калоян събра сбор от 104.250 точки, които го изстреляха в челната осмица. Финалът на надпреварата в тази възраст е в неделя.

"Амбициран съм за финала"

"Доволен съм, въпреки че на първата комбинация можеше да постигна по-добър резултат, но не се получи.

Амбициран съм за финала, там всичко може да се случи, включително и медал", каза Калоян специално за bTV.

Успехът му идва месец, след като заедно с Христина Пенева, покориха световния връх в този спорт. Те спечелиха генералното класиране от Световните купи за 2025 година в дисциплината синхронни смесени двойки.

Трофеят беше връчен за първи път в историята.

При девойките от 17 до 21 години в Памплона, Марияна Узунова не намери място във финала.

