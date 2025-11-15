bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ден 3: Медалистката отново излиза на сцената

Девет български състезатели стартират на Мондиала в батута

Пълен с емоции за България ще бъде третият ден от световното първенство по скокове на батут в Памплона. Цели 9 българи ще се изявят в две възрастови групи - до 12 и до 14 години.

Единствената ни медалистка до този момент - Никол Филипова (до 12 г), ще атакува второ отличие от шампионата. След среброто в индивидуалния батут, днес тя се впуска в надпреварата при синхроните, заедно с 4-ата от индивидуалното Елена Михайлова.

Започна се! Първи медал за България (ВИДЕО)

Също в синхроните, но при по-големите, ще участват Преслава Пенчева/Цветелина Йоргова и Мирела Косева/Сияна Павлова.

В индивидуалния батут до 14 години ще участват Александър Рачев, Преслава Пенчева, Цветелина Йоргова, Александра Вакарелска и Кристина Колева.

Близо до съвършенството: Синхронът при девойките е на световен финал

 
Испания финалисти световно първенство медал скокове на батут Никол Филипова синхрони Преслава Пенчева Цветелина Йоргова Мирела Косева Сияна Павлова

