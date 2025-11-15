Ден 3: Медалистката отново излиза на сцената

Пълен с емоции за България ще бъде третият ден от световното първенство по скокове на батут в Памплона. Цели 9 българи ще се изявят в две възрастови групи - до 12 и до 14 години.

Единствената ни медалистка до този момент - Никол Филипова (до 12 г), ще атакува второ отличие от шампионата. След среброто в индивидуалния батут, днес тя се впуска в надпреварата при синхроните, заедно с 4-ата от индивидуалното Елена Михайлова.

Също в синхроните, но при по-големите, ще участват Преслава Пенчева/Цветелина Йоргова и Мирела Косева/Сияна Павлова.

В индивидуалния батут до 14 години ще участват Александър Рачев, Преслава Пенчева, Цветелина Йоргова, Александра Вакарелска и Кристина Колева.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK