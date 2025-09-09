bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Новиков на английски: Шампион съм, но няма да се боря на световното заради федерацията

Коментар на олимпийския шампион в Instagram

Новиков на английски: Шампион съм, но няма да се боря на световното заради федерацията
Lap.bg

Броени дни остават до старта на световното първенство по борба в Загреб. България ще бъде представена от петима борци в класическия стил на турнира, който ще се проведе от 13 до 21 септември в столицата на Хърватия.

На тепиха в хърватската столица ще се състезават Николай Вичев, Петър Горняшки, Стоян Кубатов, Дейвид Димитров и Йоан Димитров.

Без Новиков и Милов при класиците

В състава обаче няма да видим олимпийския шампион от Париж 2024 Семен Новиков и европейския първенец за тази година Кирил Милов.

Ето как коментира на английски език в Instagram натурализираният украинец ситуацията:

"Понякога спортистите пропускат важни състезания поради здравословни или семейни проблеми, а понякога и поради лоши решения на своите ръководители.

За съжаление, няма да се състезавам на предстоящото Световно първенство, въпреки че спечелих Националното първенство на България и станах сребърен медалист на Европейското първенство през 2025 г.

Иван Янков – борецът, който погледна през прозореца към славата (ВИДЕО)

Решението беше взето от Българската федерация по борба и треньорите на националния отбор. Подобен експеримент вече беше направен на Световното първенство за младежи до 20 години преди месец и резултатът - нула медали.

Трудно е да пропуснеш толкова важно състезание, но може би е било писано да бъде така.

Благодаря на всички за подкрепата!"

Не тренират с националния отбор

Припомняме, че той и Милов предпочетоха да се готвят и да тренират с личния си треньор Сослан Фарниев, вместо под ръководството на националния селекционер Стоян Добрев. Поради това те не са подписали договори с българската федерация по борба и в момента не са част от националния отбор.

Снимка: Lap.bg

Добре е известно, че  началото на април Управителният съвет на федерацията по борба, прие в националния отбор на първенства, турнири и лагери, комуникацията да се осъществява на официалния език за страната - български език.

Заради няколко интервюто на руски Магомед Рамазанов беше порицан и дори се появиха информации, че олимпийският шампион от Париж 2024 може да смени отново гражданството си.

Ще има ли реакции за английския на Новиков, предстои да разберем.

България наказа своя шампион. Причината беше руският език

паспорт борба световно първенство медали станка златева език обиден стоян добрев Семен Новиков Магомед Рамазанов

