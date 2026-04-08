Д-р Петър Илков за бореца: Ранната оперативна намеса е била ключова (ВИДЕО)

Пред bTV говори един от лекарите, извършили интервенцията

В събота борецът Алекси Алексиев от Берое се приземява тежко по време на схватката си на държавния личен-отборен шампионат във Враца. Резултатът – увредени шийни прешлени и опасност за живота.

В такива моменти на първа линия излизат лекарите. Хората, които години наред с пълна отдаденост се подготвят за най-важното си изпитание, което така или иначе имат пред себе си всеки ден: как да съхранят живот в опасност. Сред тях е и д-р Петър Илков, който даде специално интервю за bTV.

Треньорът на пострадалия борец: Операцията беше животоспасяваща (ВИДЕО)

Бърза и навременна реакция

След инцидента Алекси е изпратен на скенер във Враца. Сериозният характер на травмата налага потеглянето му към "Пирогов" в София. Това се оказва ключово.

"Касаe се на първо място за дете с доста тежка гръбначно-мозъчна травма. При него имаше, все още има риск, комбиниран с много тежка неврологична вреда. Ранната оперативна интервенция помогна да преодолеем този риск и към настоящия момент да бъдем малко по-спокойни, поне по отношение на жизнените функции", разкрива Илков.

Над 15 години опит в неврохирургията

За специалиста от УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ситуацията не е прецедент в практиката им, но сериозността на травмата налага пълна концентрация на екипа, ръководен от проф. Николай Габровски.

Операцията е продължила 4 часа, а ключовите моменти са два:

"Първо, да освободим гръбначния мозък, тоест да му дадем възможност да се възстанови, и на втория етап да осъществим тази 360-градусова стабилизация на гръбначния стълб, така че да може да бъде раздвижен безопасно", каза Илков.

Възстановяване

Минималният очакван срок е минимум една година. "В момента е в стабилно състояние. Отчитаме някакво подобрение в неврологичната функция по отношение на ръцете и краката, което дава лек оптимизъм. На този етап сме предпазливи в прогнозата си", добави неврохирургът.

Каква тенденция се наблюдава за подобни травми и какво са си казали д-р Илков и Алекси - чуйте повече в интервюто.

 
НА ЖИВО: Барселона - Атлетико Мадрид (0:1)

НА ЖИВО: Барселона - Атлетико Мадрид (0:1)
Везенков в София: Ще опитам да се насладя, но бизнесът си е бизнес (ВИДЕО)

Везенков в София: Ще опитам да се насладя, но бизнесът си е бизнес (ВИДЕО)
В най-тежките ѝ дни до нея е бил само Григор

В най-тежките ѝ дни до нея е бил само Григор
Той бе баскетболът на Балканите: Почина Душко Вуйошевич!

Той бе баскетболът на Балканите: Почина Душко Вуйошевич!
Изведоха от реанимацията на

Изведоха от реанимацията на "Пирогов" 15-годишния борец

Официално: Христо Илиев е най-бързият европеец

Официално: Христо Илиев е най-бързият европеец
НА ЖИВО: Барселона - Атлетико Мадрид (0:1)

НА ЖИВО: Барселона - Атлетико Мадрид (0:1)
НА ЖИВО: ПСЖ - Ливърпул (1:0)

НА ЖИВО: ПСЖ - Ливърпул (1:0)
Везенков в София: Ще опитам да се насладя, но бизнесът си е бизнес (ВИДЕО)

Везенков в София: Ще опитам да се насладя, но бизнесът си е бизнес (ВИДЕО)
