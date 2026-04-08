Треньорът на пострадалия борец: Операцията беше животоспасяваща (ВИДЕО)

За 28 години в спорта треньорът на пострадалия борец Алекси Алексиев - Николай Николов, не е виждал подобен инцидент. Това разкри самият той в интервю пред bTV.
В събота 15-годишното момче, което се готви под негово ръководство, получи тежка травма и увреда на шийните прешлени в схватка от държавния личен-отборен шампионат за кадети във Враца.
Алексиев бе изпратен по спешност към Пирогов в столицата, където е била извършена животоспасяваща операция.
"Младо момче, в девети клас. Подготвен е. Той е в конкуренцията в тази категория (бел. ред. – 92 кг). Тренира от година и седем-осем месеца. За килограмите си е много гъвкав. Техничен е. За този кратък период от времето, откакто тренира, даже в отбора, изпълнява най-добро хватките", разказва с вълнение за възпитаника си Николов.
"Едно на хиляда? Даже бих казал, че повече. Защото аз се занимавам от 28 години с този спорт. А другите колеги, които са треньори по на 60-65 години, представете се", не скри недоумението си той.
Да си в трудна ситуация, но да има на кого да се довериш да помогне. Алекси попада на един от най-утвърдените неврохирурзи у нас – чл.-кор. проф. Николай Габровски неврохирург. Заедно с д-р Петър Илков те оперират бореца.
"Изкарахме късмет, че човекът в същия ден е бил в България и в София, защото той е голям специалист и ходи по света, по Европа да оперира. И даже доколкото разбрах, след като го е оперирал в съботаq на другия ден, в неделя, май замина за Италия, което е инцидент."
Операцията е продължила 4 часа, а след нея момчето е добре.
"Контактен е, все още е в интензивно отделение“, споделя с облекчение Николов.
Днес е трябвало да бъде изместен, но поради необходимостта от следене на ситуацията, това може да се случи към края на седмицата.
Съотборниците на Алекси знаят за инцидента, но за да не ги притесняват, треньорът и президентът Милен Манов не им разкриват всички подробности.
"Като треньор си пожелавам на мен и на всички треньори, колеги, не само в контактните спортове, да няма повече такива инциденти и се пожелавам да се оправим много по-бързо и че го чакаме", завърши Николов.
Как самият Николов се е справил с шока, какво е говорил с Алекси веднага след инцидента и кога се очаква момчета да се възстанови, чуйте повече в интервюто.