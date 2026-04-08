Треньорът на пострадалия борец: Операцията беше животоспасяваща (ВИДЕО)

За 28 години в спорта треньорът на пострадалия борец Алекси Алексиев - Николай Николов, не е виждал подобен инцидент. Това разкри самият той в интервю пред bTV.

В събота 15-годишното момче, което се готви под негово ръководство, получи тежка травма и увреда на шийните прешлени в схватка от държавния личен-отборен шампионат за кадети във Враца.

Алексиев бе изпратен по спешност към Пирогов в столицата, където е била извършена животоспасяваща операция.

Огън за борба

"Младо момче, в девети клас. Подготвен е. Той е в конкуренцията в тази категория (бел. ред. – 92 кг). Тренира от година и седем-осем месеца. За килограмите си е много гъвкав. Техничен е. За този кратък период от времето, откакто тренира, даже в отбора, изпълнява най-добро хватките", разказва с вълнение за възпитаника си Николов.

Колко често обаче се случва обаче подобна травма?

"Едно на хиляда? Даже бих казал, че повече. Защото аз се занимавам от 28 години с този спорт. А другите колеги, които са треньори по на 60-65 години, представете се", не скри недоумението си той.

Намигването на Фортуна

Да си в трудна ситуация, но да има на кого да се довериш да помогне. Алекси попада на един от най-утвърдените неврохирурзи у нас – чл.-кор. проф. Николай Габровски неврохирург. Заедно с д-р Петър Илков те оперират бореца.

"Изкарахме късмет, че човекът в същия ден е бил в България и в София, защото той е голям специалист и ходи по света, по Европа да оперира. И даже доколкото разбрах, след като го е оперирал в съботаq на другия ден, в неделя, май замина за Италия, което е инцидент."

Операцията е продължила 4 часа, а след нея момчето е добре.

"Контактен е, все още е в интензивно отделение“, споделя с облекчение Николов.

Днес е трябвало да бъде изместен, но поради необходимостта от следене на ситуацията, това може да се случи към края на седмицата.

Подкрепа и надежда

Съотборниците на Алекси знаят за инцидента, но за да не ги притесняват, треньорът и президентът Милен Манов не им разкриват всички подробности.

"Като треньор си пожелавам на мен и на всички треньори, колеги, не само в контактните спортове, да няма повече такива инциденти и се пожелавам да се оправим много по-бързо и че го чакаме", завърши Николов.

Как самият Николов се е справил с шока, какво е говорил с Алекси веднага след инцидента и кога се очаква момчета да се възстанови, чуйте повече в интервюто.